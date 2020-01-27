"الأرنب كوكو" يسافر على درجة رجال الأعمال.. حيوانات محظوظة بالسفر إلى الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

كثيرون يمتلكون حيوانات أليفة ويعشقون تربيتها؛ بعضهم يفعل ذلك تسليةً أو هوايةً، وآخرون يمتلكونها كدعم عاطفي، ويصطحبونها معهم في كل مكان؛ بدءًا من الأماكن العامة إلى السيارة والطائرات.

"الدعم العاطفي من الحيوان" يتم تدريبهم عليه؛ للقيام به مع أصحابهم، ويكون بمثابة علاج نفسي، ليس فقط في المنزل، بل هناك كثير من المستشفيات التي تقدم هذه الخدمة لرعاية المرضى والمسنين.

الأرنب كوكو

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورًا لأرنب يرتدي ملابس شبابية، ويسافر على درجة رجال الأعمال في الطائرة مع مالكته.

ويبلغ الأرنب من العمر 8 سنوات، ومالكته سيدة تُدعى "تاكاكو أوغاوا"، التي اصطحبته في أثناء قيامها برحلة على متن رحلة طيران تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز"، مدتها 11 ساعة، من سان فرانسيسكو للعودة إلى الوطن كيوتو.

تم تسجيل الأرنب كـ"حيوان دعم عاطفي"، ودفعت مالكته 100 دولار (90.21 يورو)؛ للسماح له بالسفر معها.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن مضيفة الطيران أحضرت إلى الأرنب اللوز والمكسرات.

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وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن عدد حيوانات الدعم العاطفي ارتفع من 481000 في عام 2016 إلى 751000 في عام 2017.

خنزير

سمحت السلطات الأمنية في 2014، في مطار برادلي الدولي، بسفر خنزير على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، كـ"حيوان عاطفي"، وتم وضع الخنزير في ممر بالطائرة، وتسبب في مزيد من الفوضى بالمكان.

طاووس

حسب وكالة "أسوشييتد برس"، حاول المصور الأمريكي فينتيكو، أن يصطحب طاووسه معه في السفر كـ"حيوان عاطفي"، لكن السلطات منعت سفر الطاووس؛ بسبب الحجم والوزن.

بطة

كتب المؤلف مارك إيسيج، عن بطة كانت مسافرة على رحلة لطائرة بولاية كارولينا الأمريكية مع أحد الركاب، كحيوان دعم عاطفي.

وحسب صحفية "واشنطن بوست"، فإن البطة تبلغ من العمر 4 سنوات تقريبًا، وكانت تأكل المكرونة بالجبنة، وترتدي أحذية حمراء صغيرة وحفاضةً.