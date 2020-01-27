تفشى في 12 دولة أخرى.. هل يتطور الكورونا إلى حد الوباء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

تجاوز فيروس الصين الغامض "كورونا المستجد" حدود مدينة ووهان الصينية، وبدأ يتفشى في 12 دولة أخرى بنسب متفاوتة، حيث تسبب في وفاة 80 شخصًا وإصابة آخرين، الأمر الذي آثار حفيظة منظمة الصحة العالمية، لاحتمالية أن يتطور المرض إلى وباء، يستدعي التعاون الدولي، للسيطرة عليه قبل أن يسفر عن عدد كبير من الوفيات على مستوى العالم.

في التقرير التالي، يستعرض الكونسلتو" مراحل تطور فيروس كورونا، وفقًا لمركز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها Cdc.

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