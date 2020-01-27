"اتجوزني بقى.. وزودي اللحمة".. لافتات حب أثارت الجدل على مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسى :

كلمات ما بين الحب والاعتذار والفكاهة أحيانًا، كُتبت على لافتات عريضة وعلّقت في منتصف الشوارع، لتدهش المارة خصوصًا بعد انتشارها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

ربما لا يجد صاحب اللافتة سوى تلك الطريقة بعدما انسدت كل الطرق أمامه، لكن سرعان ما تنتشر رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم وتثير جدلًا واسعًا ما بين السخرية والتهكم أو الإشادة بها.

- "آسف يا آلاء"

لاحظ المارة بكوبري المشاة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لافتة كُتب عليها عبارة اعتذار: "آسف يا حبيبتي.. آسف يا بشمهندسة آلاء، حقك عليا"، ولم يوضح كاتب العبارة أي معلومات عنه أو عن حبيبته واقتصر على ذكر اسمه فقط "أحمد".

ومن شوارع المنصورة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر اللافتة بشكل سريع وأثارت جدلًا واسعا بين الرواد.

- "قولوا لبنت عم نشأت آسف وبحبها"

في مدينة السلاك بالسويس، علّق أحد الشباب لافتة كتب عليها: "أقسم بالله بحبك وهفضل أحبك.. وآسف على كل وقت وكل لحظة قصرت معاكي فيها، وآسف ياحياتي، وبعتذر عن أي حاجة حصلت مني" ولافتة أخرى دوّن فيها: "قولوا لبنت عم نشأت إنها عندي بالدنيا وإني أسف وإني بحبها"

- "اتجوزني بقى يا أحمد"

وانتشرت لافتات معلقة، في بعض شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية مدونًا عليها عبارة "اتجوزنى بقى يا أحمد"، وشوهدت اللافتات أعلى نفق الإشارة ببنها، وشارع النجدة ومنطقة الفيلل.

وانتشرت صور اللافتات على "فيسبوك"، في الوقت الذي استنكر بعض أهالي المدينة أن تخرج مثل هذه العبارات التي تعبر عن الخصوصية إلى العامة وفي الشوارع.

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وطالب أهالٍ من المسؤولين التنفيذيين بالمدينة اتخاذ إجراءات رادعة ضد من وصفوه: "يتعدي على حرمة العامة" وتطبيق القانون عليه.

- "آسفة يا مودي بحبك أوي":

وعلّقت إحدى طالبات كلية الآداب بجامعة السويس لافتة كتب عليها "أنا غلطت في حقك.. آسفة يا مودي".

وقرر مجلس التأديب بجامعة السويس حينها، فصل طالب و3 طالبات، بسبب تعليق اللافتة أعلى مبنى كلية الآداب، والتي وصفها المجلس بـ"سلوك غير أخلاقي"، غير أن رئيس الجامعة الدكتور ماهر مصباح، قال حينها إنه سيدرس الالتماس الذي تقدم به الطلاب المخالفين، واتخذ القرار المناسب حفاظا على الطلاب ومستقبلهم، ومصلحة الجامعة.

"بحبك يا دودا.. أنا أسف يا قلبي"

عبارة ظهرت على لافتتين علقها مجهول في منطقتي شارع الري الموازية لكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، ومنطقة المحاربين الجديدة بمدينة كفر الشيخ، وأثارت ردود فعل متباينة في أوساط عديدة بالمحافظة.

أثارت اللافتة غضب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن الاعتذار الشخصي بين الحبيبين أفضل من تلك الأفعال التي تعد صبيانية ولا تعبر عمن يعرفون معنى الحب الحقيقي، بينما أثارت سخرية البعض بشكل كبير جدًا ما جعل البعض منهم يطلق النكات والعبارات المضحكة.

وحينها قرر عدد من أبناء كفر الشيخ تقديم شكوى رسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، يطالبون فيها بإزالة اللافتتين.

- "زودي اللحمة في المكرونة البشاميل"

وعلّق زوج لافتة فكاهية بنادي جزيرة الورد بشارع المشاية بمدينة المنصورة، كتب فيها: "ميرنا.. إنتي أحلى حاجة حصلتلي في حياتي.. إنتي الحياة من غيرك ملهاش لازمة إنتي وجودك في أي مكان بيكون جنة.. مابلك بقا بوجودك في حياتي عامل فيها إيه إنتي هدية ربنا ليا. كلمة وهقولها قدام العالم كله أنا بموت فيكي وربنا يخليكي ليا، وهطلب منك طلب ابقي زودي اللحمة في المكرونة البشاميل بعد كده أبوس إيديك".

وعلّق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اللافتة، بالسخرية، ومن بين التعليقات: "وآدي آخرة اللي ما تزودش اللحمة لحبيبها"، "يا ستي أبقي زودي اللحمة خلي الراجل ياكل وينبسط".