أعراضهما متشابهة.. تعرف على الفرق بين الكورونا والإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:
فيروس الصين الغامض "كورونا المستجد"، تكمن خطورته في تشابه أعراضه مع أعراض نزلات الإنفلونزا، والمتمثلة في ارتفاع درجة حرارة الجسم، والتهاب الحلق، والسعال، والإعياء.
يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، الفرق بين الإنفلونزا والكورونا، وفقًا الدكتور مصطفى محمدي، مدير مركز الأمصال واللقاحات بوزارة الصحة والسكان، وبحسب ما ذكر بموقع "Webmd".
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