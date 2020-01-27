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13 فكرة بسيطة لتنظيم الحمامات الصغيرة.. "تُشعرك بالراحة والاتساع"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يمكن أن تكون الحمامات الصغيرة مريحة ولطيفة بالفعل، ما عليك شراء الأثاث المناسب وتنظيمه بالطريقة الصحيحة، سترى أن حمامك الصغير سيتحول إلى مساحة كبيرة ببعض الحيل.

إليك بعض أفكار التصميم الرائعة التي تجعل حمامك أكثر اتساعًا وجمالًا، وفق ما نقل موقع Bright Side.

13. الألوان الفاتحة

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قطع الأثاث ذات الألوان الفاتحة تجعل الغرف الصغيرة تبدو أكبر، والحمام ليس استثناء منً للقاعدة.

12. رف تخزين فوق الباب

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الرف فوق الباب هو وسيلة رائعة لاستخدام مساحتك بحكمة، يمكنك محاولة جعله بيديك.

11. تخزين إضافي

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ليس عليك شراء درج إضافي، يمكنك فقط استخدام المساحة الموجودة تحت البانيو

10. منظم حائط

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سيساعدك منظم الحائط المريح هذا على الحصول على كل ما تحتاجه في الحمام. والأكثر من ذلك، أنها لا تشغل مساحة كبيرة.

9. أرفف فوق المرحاض

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إليك خيار آخر لإدارة السعة التخزينية، أرفف ذات مساحة أكبر تثبت فوق المرحاض.

8. درج تخزين بمرآة

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ستجعل المرآة الحمام يبدو أكبر ويمكنها إخفاء صندوق تخزين إضافي للعناصر المختلفة.

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7. دش شفاف

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ستجعل شاشة الدش الشفافة مع الألوان الفاتحة في الحمام تبدو أكثر اتساعًا.

6. مرآة كبيرة

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المرآة عنصر رائع يمكن أن يجعل حمامك يبدو أكبر بصريًا.

5. حوض الزاوية

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عندما يجب استغلال كل شبر، عليك أن تفكر في معدات الحمام المريحة. حوض الزاوية هو قرار عظيم.

4. الدمج في الرفوف

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في الحمام الصغير، لا يرغب الأشخاص في امتلاك الكثير من الأدراج، ولهذا السبب يعد استخدام الأرفف المدمجة لتخزين جميع متعلقاتك أكثر ملاءمة.

3. حوض وجه فوق غسالة

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إنها طريقة سهلة لتوفير بعض المساحة. وهذا الحل المثير للاهتمام لن يفسد حمامك الداخلي.

2. التخزين السليم

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حتى خزانة صغيرة يمكن استخدامها بكفاءة. يمكننا أن نتخلص من كل الفوضى حتى يُتاح لنا الفرصة لتخزين أكبر عدد ممكن من العناصر هناك.

1. تخطيط

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في هذه المرحلة، يتعين عليك بالفعل التفكير في الطريقة التي ستستخدم بها مساحتك. على سبيل المثال، قد تقوم بتثبيت دش بدلاً من حوض الاستحمام أو تنظيم قطع أثاث أخرى بشكل صحيح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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