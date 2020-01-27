علي غزلان برفقة منة عرفة في صورة جديدة.. ومتابعون: الفاتحة إمتى؟

عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر علي غزلان صورة جديدة له برفقة منة عرفة ووضع عليها تعليق، "انتظرونا".

وأثارت الصورة الجدل حول ما ينتظره الجمهور، حيث كان برفقة الثنائي، رجاء الجداوي، وبدرية طلبة، وهو ما جعل بعض متابعي علي غزلان يذهبون إلى أنه عمل فني قريبا.

وكان من بين التعليقات على الصورة، "مش عارفه ليه متأكدة إنه مسلسل أو فيلم جديد، في كلا الحالتين والتوقع مبروك"، و"فيلم ولا إيه".

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فيما ذهبت تعليقات أخرى إلى ارتباط وشيك بين الثنائي، "ما هو Stay tuned فعلاً، فين المأزون ودعوات الفرح"، و"الفاتحة إمتى سيبك م الكلام دا الإشاعات كترت وعاوزين حد للكلام ده".

علي غزلان ومنة عرفة

يذكر أن الثنائي البلوجر علي غزلان، والفنانة منة عرفة أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صورا عبر "الإنترنت"، ما جعل البعض يظنون أنهما مرتبطين، كما ظهرت معه منة عرفة في فيديو في معرض الكتاب وأرسلت له قبلات في الهواء.