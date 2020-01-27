زيت الخروع لعلاج الشعر وعلامات الشيخوخة

استخدم زيت الخروع للشعر منذ القدم كعلاج للجمال و لعلامات الشيخوخة بسبب احتوائه على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفطريات، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الفيتامين E والمعادن والبروتينات، والأوميغا 6 و 9 والأحماض الدهنية المفيدة قد جرت العادة على استخدام زيت الخروع موضعياً لعلاج حب الشباب والأمراض الجلدية الأخرى، وكذلك تساقط الشعر، والطفح الجلدي، وأكثر من ذلك...

فوائد زيت الخروع للشعر

يعتبر زيت الخروع أحد الزيوت المستخدمة منذ القدم نظراً لفوائده المتعددة على الشعر، ومن فوائده ما يلي:

يساهم زيت الخروع للشعر في زيادة نمو الشعر وزيادة طوله، حيث أنه يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس وهذا ما يحفز نمو الشعر.

يساهم زيت الخروع للشعر في الحفاظ على صحة الشعر نظراً لاحتوائه على الأحماض الأمينية وأوميغا 3.

يساهم زيت الخروع للشعر في حماية الشعر من الظروف البيئية التي قد تؤثر عليه، حيث أنه يعمل على الحفاظ على الشعر رطباً لأطول وقت ممكن.

يساهم في حماية الشعر من التكسر والتقصف، خاصة عند تطبيقه على أطراف الشعر قبل القيام بغسله.

يلعب دوراً في علاج الالتهابات المختلفة التي تصيب فروة الرأس، نظراً لاحتوائه على العديد من المواد التي تمتلك الخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا.

يساهم في القضاء على قشرة الرأس، كما أنه يمنع إعادة تكوينها.

يساعد زيت الخروع للشعر على التقليل من الحكة التي قد تصيب فروة الرأس نتيجة العوامل والظروف المختلفة.

يساعد أيضاً على حماية الإنسان من الإصابة بالصلع ذلك أنه يمنع حدوث تساقط الشعر.

يساهم في الحد من ظهور الشيب الذي يدل على التقدم في العمر، وبالتالي فإنه يساهم في إبراز مظهر أكثر شباباً.

يعتبر زيت الخروع للشعر حلًا للشعر الجاف الذي يعني من التلف الشديد، وعند الاستمرار باستخدامه فإن لذلك له دور في إعادة الحيوية والتألق للشعر.

يساعد في زيادة كثافة الشعر وبالتالي فإنه مفيد للنساء اللواتي يفضلن الشعر الكثيف.

يعتبر أحد المنتجات ذات التكلفة المنخفضة التي يمكن الاعتماد عليها بعد تسريح الشعر وتعريضه للسشوار.

يلعب زيت الخروع للشعر دوراً في الحفاظ على لون الشعر المصبوغ.

يوجد العديد من الخلطات لزيت الخروع للشعر التي يدخل في تركيبتها زيوت أخرى تعود على الشعر بالفائدة، وتأتي على النحو الآتي:

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مزيج زيت الخروع مع زيت الجوجوبا

في البداية تمزج حصة من زيت الجوجوبا مع ثلاث أضعاف الكمية من زيت الخروع.

يوضع مزيج الزيوت في قطارة، ويفضل أن تكون القطارة ذو لون داكن حتى لا تؤثر العوامل الخارجية والتي من أبرزها الضوء وحرارة الشمس على جودة الزيوت.

يرطب الشعر، ثم تقطر كمية قليلة من مزيج الزيوت على فروة الرأس وجذور الشعر.

يمشط الشعر وذلك لتوزيعه على أكبر مساحة من فروة الرأس وجذور الشعر.

في حال ملاحظة أن فروة الشعر أصبحت دهنية بعد استخدام الزيت، ينصح بالتقليل من الكمية المستخدمة.

قناع الشعر المكون من زيت الخروع والعسل لزيادة تألق الشعر

تخلط مقادير متساوية من زيت الخروع والعسل وزيت الألوفيرا.

تدلك فروة الرأس باستخدام هذا المزيج لمدة تتراوح بين 5- 10 دقائق.

يترك الشعر على تلك الحالة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، بعد ذلك يغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو.

مزيج زيت الخروع للشعر مع زيت الزيتون للحصول على شعر صحي

تخلط مقادير متساوية من زيت الخروع وزيت الزيتون.

تضاف من ست إلى ثماني قطرات من زيت النعناع إلى مزيج، ويمكن الاستعاضة عنه بزيت إكليل الجبل.

يوضع المزيج على فروة الرأس، مع الحرص على القيام بتدليك فروة الرأس في أثناء توزيع المزيج على الشعر.

يترك الشعر على تلك الحالة لمدة من الزمن تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات.

بعد ذلك يغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو.

ينصح بالاستمرار في ذلك وتكرار تطبيق تلك الوصفة مرتين في الأسبوع الواحد للحصول على أفضل نتائج.

تذكري أنه من الصعب إزالة زيت الخروع للشعر وخاصةً مع الشامبو الطبيعي. لذلك، فإن استخدام كمية صغيرة من زيت الخروع للشعر وتركها ليلة كاملة على شعرك، سوف يؤدي إلى امتصاص الزيت بصورة تامة داخل الشعر وفروة الرأس مما يجعل تنظيفه أسهل.

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