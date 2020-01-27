مبروك عطية: الطلاق مش خراب بيوت واللي يقول غير كده بيخالف القرآن

قال الدكتور مبروك عطية، إن الطلاق ليس هدما للبيوت، وأضاف خلال فعاليات ندوة كتاب "الطريق إلى السعادة" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "الطلاق مش خراب بيوت زي ما الناس بتقول، واللي بيقول غير كده بيخالف القرآن"، مشيرا إلى قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

وأضاف "عطية" أنه في بعض الأحيان تستحيل حياة الزوجين معا تحت سقف واحد، وحينها يكون الطلاق هو الخير والحل السليم، ويقول: "ممكن لما الطلاق يحصل كل شخص يلاقي شريك حياته المناسب ليه، ومن هنا تبدأ السعادة".