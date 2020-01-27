"عريس ياناس".. وصلة غزل بين أسما شريف منير وزوجها

شارك الفنان محمود حجازي، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له وهو مرتديًا بدلة تشبه بدل الزفاف.

اكتفى "حجازي" بنشر صورته دون تعليق عليها، لكن زوجته أسما شريف منير علقت على إطلالة زوجها: "عريس يا ناس"، وهو ما دفع "حجازي" للرد عليها: "حبيبي أنا".

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وتفاعل البعض على تعليقات محمود حجازي وأسما شريف منير، بينها: "وأنتي أحلى عروسة لأحلى عريس في الدنيا.. ربنا يديم المحبة بينكم يا روحي" "خافي أنتي كدا" "إيه يا حجازي عريس ولا إيه برنس والله".

يذكر أن محمود حجازي يشارك حاليًا في مسلسل "الأخ الكبير" وهو من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد من الفنانين.