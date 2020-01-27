الامارات | نجمة "تواصل" سعودية تحتفل بطلاقها

شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة "تواصل" سعودية تحتفل بطلاقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر هاشتاق "حفل طلاق أميرة الناصر"، قائمة الأكثر تداولًا في موقع "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت نجمة " سناب شات"، أميرة الناصر، خبر طلاقها، وظهرت وهي تحتفل بالطلاق، بحسب صحف ومواقع محلية سعودية.

وتنوعت الأراء بين مؤيد ورافض للأمر، منهم من تعاطف مع أميرة في الوقت الذي نالها الهجوم من شريحة واسعة، في حين رأى البعض أنها فعلت ذلك للحصول على المزيد من الشهرة.

وقالت أميرة التي ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترتدي فستاناً أبيض، إنها ترتدي فستاناً من تصميم المصمم عبد الله المعروف في حفر الباطن، والذي صممه لها لارتدائه في حفل ذكرى زواجها مع زوجها مشعل، ولكنها قررت ارتداءه في حفل طلاقها.

وأضافت أنها قامت بذلك حتى تثبت لنفسها ولكل مطلقة أن الحياة لا تقف على أي شخص مهما كان غالياً، وأنه يجب اعتبار هذا الشخص ميتاً فور الطلاق، مؤكدة أنها لا ترغب في رؤية طليقها لا في الدنيا أو الآخرة.