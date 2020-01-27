.. هنا الزاهد بإطلالة رياضية ببنطلون ليجن

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية. وظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بنطلون ليجن أسود وتيشيرت أسود مكشوف البطن. أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك. قد يهمك أيضا: غزل أحمد فهمي لهنا الزاهد على العلن يعرضه للإنتقاد القاسي هنا الزاهد توجه كلامًا قاسيًا لمتابعة انتقدت صورة زوجها

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