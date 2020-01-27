7 أطعمة تعالج الالتهابات في الجسم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تسبب الالتهابات زيادة فرص التعرض للإصابة بالأمراض المختلفة، مثل: القلب والسكري وأمراض الكلى، ويمكن التغلب على ذلك من خلال تناول بعض الأطعمة الصحية. لقراءة المزيد عن..7 أطعمة تعالج الالتهابات في الجسم اضغط هنــــــا:

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