بالخل وبودرة التلك.. 10 طرق بسيطة لتنظيف الحقائب الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسى:

رغم أن المنتجات الجلدية متينة وشديدة التحمل، لكنها تحتاج إلى عناية خاصة عند تنظيفها وتلميعها، حيث لا يصلح معها أدوات التنظيف العادية.

لذا نقدم لكم 10 طرق بسيطة لتنظيف الحقائب الجلد والعناية بها، وفق ما ذكر موقع "SHoE Mo"

1- من الخطأ تنظيف الحقائب الجلد باستخدام الصابون، لأنه يؤدي إلى حدوث الشقوق بالشنطة.

2- يمكنك إزالة البقع عن الحقائب الجلدية عن طريق غمس قطعة قماش بالخل الأبيض ثم فرك البقعة بها باللين.

3- لإزالة بقع القهوة، تُبل قطعة من القماش نظيفة بالماء الدافئ ثم نقوم بفرك الحقيبة برفق.

4- للتلميع، استخدم الكريم الخاص بالحقائب الجلدية من خلال غمس قطعة قماش نظيفة وغمسها بالكريم ثم يترك من 10 لـ15 دقيقة يجف، وبعد ذلك يغسل بالماء.

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5- لإزالة بقع الطماطم، رش بودرة التلكأو صودا الخبز على البقع فور حدوثها، ثم يترك 10 دقائق ثم نقوم بمسحها.

6- يجب تنظيف الحقيبة مرة واحدة في الأسبوع للتقليل من تراكم الأتربة على سطح الجلد.

7- لتنظيف الحقيبة الجلدية من الداخل، استخدم خرطوم المكنسة الكهربائية لشفط الأتربة.

8- لإزالة البقع الدهنية يمكنك وضع قطعة من القطن في الكحول ومسح البقعة الدهنية حتى تختفي ثم اتركيها تجف.

9- للحفاظ على الحقائب الجلدية يجب تجنب تنظيفها بأي منظفات تحتوي على مواد كيمائية لأنها تتسبب في ظهور بقع إضافية على الجلد .

10-يمكنك الاستعانة ببعض المنتجات التي تباع في الأسواق للحفاظ على الجلد.