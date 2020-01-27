منها الجاز وبول الإبل.. أضرار 4 خلطات تستخدمها الفتيات لتنعيم وتطويل الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تتبع البعض من الفتيات، عددًا من العادات القديمة في الحصول على شعر ناعم وكثيف، وذلك بالاعتماد على خلطات غير معروفة ظنًا منهن أنها تمنحهم نعومة وحيوية، ولعل منها بول الإبل والجاز، لكن ما صحة ذلك؟

توضح لنا الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية في تصريحها لـ"الخليج 365"، أغرب الخلطات التي يستخدمها البعض، ومدى أضرارها أو فوائدها.

- الجاز:

تضع بعض الفتيات خصوصًا في القرى، الجاز على الشعر اعتقادًا منهن بأنه يعطي لمعانًا ونعومة، وأيضًا تضعه بعض الأمهات لأطفالهن للتخلص من القمل.

الدكتور وفاء علم الدين، تؤكد أن وضع الجاز على فروة الشعر مضر للغاية، حيث يتسبب في حروق في فروة الرأس، وتهيج لبصيلات الشعر، والتهابات في فروة الرأس، وتساقط الشعر.

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غير إنّها أشارت إلى أنه يمكن استخدامه للأطفال في حالة الإصابة بالقمل، وذلك عبر خلطه مع الماء والخل ووضع الخليط على الشعر ولفّه بعطاء قطني، ثم غسله بالشامبو الخاص بنوعه، ويتم تكرار ذلك 3 أيام.

- بول الإبل:

هناك اعتقاد سائد بين عدد الفتيات اللاتي يعانين من تساقط الشعر، بأن "بول الإبل" علاج طبيعي لكثافة الشعر، وهو ما نفته الدكتورة استشاري الأمراض الجلدية، محذّرة أنه ذلك يسبب التهابًا في فروة الرأس، وظهور القشرة بكثرة.

- المشروب الغازية والحنة:

أيضًا تعتقد بعض الفتيات أنّ إضافة المشروبات الغازية على الحنّة، ووضع هذه الخلطة على الشعر تساعد في التطويل والتنعيم.

ونصحت "علم الدين"، بالتوقف عن وضع هذه الخلطة؛ لأنها تؤثر بالسلب على صحة الشعر، وتعمل على تراكم الأوساخ، وتهيج بصيلات الشعر وتساقطه بشكل كبير.

- بيكربونات الصوديوم:

بيكربونات الصوديوم هو منتج شعبي مشهور يتبعه البعض من الفتيات لوضعه على الشعر، غير إنها من الخلطات المضرّة التي حذّرت منها استشاري الأمراض الجلدية، حيث إن تفاعلها مع فروة الشعر يؤدي إلى تلف بصيلات الشعر وتهيج جلد الرأس، وظهور القشرة.