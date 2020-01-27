"جوزك اتجوز عليكي".. الأبراج تكشف رد فعل الزوجة عند سماعها الخبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أسوأ ما قد تمر به أي امرأة، حين يخبرها أو حين تعلم أن زوجها تزّوج عليها من أخرى، لكن يختلف رد فعل كل امرأة عن أخرى عند علمها.

وإذا كنتم ممن يهتمون بعلم الفلك والأبراج، توضح لنا الدكتورة رانيا شارود في تصريحها لـ"الخليج 365"، رد فعل أنثى كل برج:

- برج الجدي (22 ديسيمبر19 يناير) :

ينقسم مواليد أنثى الجدى في ردود أفعالهم إلى قسمين، إذ تتلقى بعضهن الخبر برد فعل عنيف وغضب شديد، وعلى النقيض، البعض الآخر قد يصبر ولا يطلب الطلاق وتحاول التعايش مع الوضع.

- برج الدلو (20 يناير- 18 فبراير) :

تتميز أنثى الدلو بالبساطة في أسلوب حياتها وتتأقلم سريعا مع الوضع، وتتحمل زواج زوجها نظرًا لرغبتها في الحفاظ على منزلها وأولادها.

- برج الحوت (19 فبراير - 20 مارس):

يختلف الوضع بالنسبة لمواليد أنثى الحوت، فهي متحررة لا تقبل بزواج زوجها من أخرى، لذلك تفضل الانفصال بهدوء دون مشاكل.

- برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

من الأبراج النارية، وعند سماعها الخبر، سرعان ما تبدأ في إحداث المشاكل والصراعات مع الزوجة الثانية.

- برج الثور (21 أبريل -21 مايو):

تفضل ربة المنزل من أنثى الثور التأقلم والتعايش والاستسلام للأمر الواقع، أما المرأة العاملة لا تقبل بهذا الوضع وتطلب الانفصال على الفور.

Advertisements

- برج السرطان (22 يوليو-22 يونيو):

حبها لامتلاك الأشياء يدفعها إلى محاولة استرجاع زوجها وإرضاء ذاتها وغرورها، والحفاظ على كرامتها حتى إذا كانت لا تحب زوجها.

- برج الجوزاء (21 مايو-21 يونيو):

من أكثر الأبراج التي تتعرض للصدمة عند سماعها خبر زواج زوجها مرة أخرى، وقد يصل الأمر إلى الدخول في صدمة نفسية.

- برج الأسد (22 يوليو -22 أغسطس):

تتعامل أنثى الأسد مع زوجها بالكبرياء الشديد، لذلك ترفض زواجه بشدة وتعلن رفضها وتتمسك برجوع زوجها إليها مرة أخرى.

- برج العذراء (23 أغسطس-22 سبتمبر):

عند شعورها بالخيانة من زوجها تقرر الانفصال فورا في هدوء، لأنها لا تفضل الدخول في مشاكل.

- برج العقرب (23 أكتوبر -22 نوفمبر):

تقرر أنثى العقرب الانتقام من زوجها أشد انتقام مقابل خيانة زوجها لها، وبعد ذلك تطلب الانفصال.

-برج الميزان (23 سبتمبر-23 أكتوبر):

من الأبراج الهوائية التي يصعب عليها حسم الأمر، فهي تتردد بين الرفض وقبول الوضع، نظرا لحالتها المزاجية المتقلبة.

-برج القوس (22 نوفمبر- 21 ديسمبر):

تتميز أنثى القوس برد الفعل السريع، إذ تقرر الانفصال فورا وقد لا تفكر في الزواج مرة ثانية.