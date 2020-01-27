هكذا تقي نفسك من الإصابة بالإنفلونزا في أواخر يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن التطعيم ضد الإنفلونزا يعد مفيدا حتى في يناير، مشيرا إلى أن تأثير الحماية يظهر بعد أسبوعين تقريبا من تلقي التطعيم.

وأضاف المعهد الألماني أن التطعيم ضد الإنفلونزا يعد ضروريا بصفة خاصة للحوامل وكبار السن والأشخاص، الذين يعانون من أمراض الرئة، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة، كما يمكن للأطفال تلقي التطعيم اعتبارا من عمر 6 شهور.

وغالبا ما تقترن الإنفلونزا بأمراض مصاحبة مثل التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأذن الوسطى وقد تتخذ في بعض الحالات مسارا خطيرا يهدد الحياة.

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وتتطابق أعراض الإنفلونزا مع أعراض نزلة البرد العادية أي الرشح والسعال والعطس واحتقان الحلق، إلا أنها تحدث على نحو مفاجيء وتكون أكثر حدة.

وإلى جانب العلاج الدوائي، تستلزم الإنفلونزا الراحة التامة، كما يمكن التخفيف من حدة الأعراض من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة كشاي الأعشاب وحساء الدجاج.

وللوقاية من الإنفلونزا ينبغي غسل اليدين بانتظام على نحو جيد، أي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، مع مراعاة عدم مخالطة الأشخاص المصابين؛ نظرا لأن الإنفلونزا تنتقل عبر المصافحة مثلا وكذلك الأشياء، التي يلمسها أشخاص كثيرون كالمقابض في المترو مثلا.