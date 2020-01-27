أفضل كريمات زبدة الشيا لترطيب البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 07:40 مساءً - استطاعت زبدة الشيا أن تتصدّر لائحة المكوّنات التي تدخل في تركيبة كريمات البشرة وتحديداً كريمات الترطيب. ويعود الفضل في ذلك إلى غناها بالأحماض الدهنية والزيتية التي تتغلغل إلى أعماق البشرة وتمنحها الترطيب الذي تحتاج إليه. فضلاً عن مساهمتها في معالجة مشاكل أخرى تؤثر في صحة البشرة ونضارتها.

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زبدة الشيا تحمي من الجفاف

زبدة الشيا تحمي من الجفاف



تعتبر زبدة الشيا مرطّباً فعالاً للبشرة بفضل احتوائها على نسبة عالية من الدهون. تدخل في تركيبة كريمات العناية بالبشرة وحمايتها من الجفاف وفي غسول الوجه والجسم كي تترك بشرتك ناعمة كالحرير.



زبدة الشيا لمعالجة حب الشباب

زبدة الشيا لمعالجة حب الشباب



تحتوي زبد الشيا بالإضافة إلى الأحماض الدهنية، على أحماض زيتية ونخيلية والأحماض اللينولية، والتي تساهم في علاج مشكلات جلدية كثيرة مثل الطفح الجلدي والحروق ولسعات الحشرات وحب الشباب.



زبدة الشيا للتخفيف من التهاب الجلد

زبدة الشيا للتخفيف من التهاب الجلد



تحتوي زبدة الشيا على العديد من مشتقات حمض السيناميك الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ما يجعلها علاجاً فعالاً لحالات تهيّج البشرة واحمرارها. كما تُستخدم زبدة الشيا في علاج حروق الشمس والطفح الجلدي والجروح والخدوش.

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زبدة الشيا لمكافحة الشيخوخة



تحتوي زبدة الشيا على عناصر مضادة لشيخوخة البشرة، وهي تحفّز إنتاج الكولاجين، وتحافظ بفضل غناها بالفيتامينين A وE على نضارة البشرة وإشراقها. كما تلعب دوراً هاماً في عملية تجدّد الخلايا وتنشيط الدورة الدموية.



زبدة الشيا للتخلّص من تشقّقات الجلد والحكّة



أثبتت زبدة الشيا أنها، بفضل الخصائص المرطّبة والمضادة للالتهابات التي تتمتع بها، فعّالة في التخلّص من مشكلة الحكّة وتشقّقات الجلد، إذ توفّر الراحة للبشرة عن طريق تزويد الجلد بالزيوت التي يحتاجها.



زبدة الشيا لترطيب الشفاه

زبدة الشيا لترطيب الشفاه



زبدة الشيا سهلة الامتصاص وتوفر رطوبة وعناصر غذائية إضافية تحتاجها الشفاه خلال موسم البرد وظروف الطقس الجافة. وبالتالي، فهو بمثابة مرهم شفاه مثالي وفعال أيضًا لعلاج الشفاه الجافة والمشققة. عند تطبيقه، فإنه يشكل حاجزا على الشفاه ويحتفظ بالرطوبة في الجلد.

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