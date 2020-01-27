عطور بروائح قويّة لسهرات الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 07:40 مساءً - لفترات المساء وتحديداً خلال فصل الشتاء، أنت بحاجة إلى اختيار عطر بتركيبة قويّة تفوح منك طوال الوقت وتحيطك بهالة من النفحات الجذابة.

في ما يأتي بعض العطور التي تناسب سهراتك الشتوية.

تابعي المزيد: أجمل العطور النسائيه المثيرة للرجل



عطر CHANEL Coco Mademoiselle

عطر CHANEL Coco Mademoiselle



يتألف هذا العطر من مقدمة غنية برائحة البرغاموت والجريب فروت والبرتقال أما قلب العطر فتفوح منه روائح الياسمين والورد والليتشي وتأتي قاعدته بتركيبة غنية من نجيل الهند والمسك والباتشولي والفانيليا.



عطر Cartier Baiser Fou

عطر Cartier Baiser Fou



هو عطر زهري- فواكه تمّ إصداره في العام 2017، ويتألف العطر من مقدمة برائحة توت العليق وقلب تفوح منه نفحات الأوركيد. أما قاعدة العطر فتتكون من الشوكولاتة البيضاء والفانيليا.



Chloé Love Story Eau Sensuelle

Chloé Love Story Eau Sensuelle



هو عطر زهري تم إصداره في العام 2017.يتألف من مقدمة من خلاصة الليمون والكمثري وبراعم البرتقال، فيما تفوح من قلبه رائحة الأزهار وتتكون قاعدته من أخشاب الأرز والعنبر والمسك وخشب الصندل.

Advertisements



Tom Ford Black Orchid Lalique Edition

Tom Ford Black Orchid Lalique Edition



هو عطر شرقي- زهري تم إصداره في العام 2016. يتألف العطر من مقدمة من رائحة الياسمين والغاردينيا والبرغاموت والليمون والبرتقال والكشمش الأسود، وتفوح من قلبه روائح التوابل والفواكه واللوتس والأوركيد والياسمين. أما قاعدة العطر فتتكون من نجيل الهند وخشب الصندل والباتشولي والعنبر والبخور والفانيليا والمسك الأبيض.



McQueen Parfum

McQueen Parfum



هو عطر زهري- شرقي يتألف من مقدمة تحتوي على نغمات من القرنفل والفلفل الأسود الوردي، فيما تفوح من قلبه رائحة ياسمين سامباك ومسك الروم ويلانغ يلانغ. أما قاعد العطر فتغتني بخلاصة نجيل الهند.



Calvin Klein Deep Euphoria

Calvin Klein Deep Euphoria



هو عطر تشيبر - زهري من كالفن كلاين، يأتي بمقدمة غنية بأوراق اليوسفي والفلفل الأبيض، في حين تفوح من قلبه رائحة الورد الأسود والفاوانيا وزهور إبرة الراعي والفل. أما قاعد العطر فتتكون من المسك والباتشولي والأخشاب.



Donna Karan Liquid Cashmere Black

Donna Karan Liquid Cashmere Black



يأتي هذا العطر من دونا كارن بتركيبة غنية بعطر الكرز الحامض في المقدمة، وعطر الياسمين والورد الذي يفوح من قلبه. أما قاعدته فتتكون من الباتشولي وخشب الصندر وحلوى اللوز.

تابعي المزيد: أفضل العطور الزهرية الملائمة ليوم الحب