القدر جاء مسرعا.. إندونيسية تُفجع بوفاة والدتها عقب تحقيق حلمها

كان حلمها أن تتمكن من تغطية مصاريف علاج والدتها، فاشتركت الفتاة الإندونيسية في أحد برامج المواهب لأجل الحصول على باقي المبلغ الذي تريده، لكن القدر جاء أسرع من فوزها إذ توفيت والدتها.

فبحسبما ذكرته "سبوتينك"، أن الفتاة الإندونيسية صاحبة الـ14 عامًا، وتدعى "جنة" كانت فازت بجائزة برنامج المواهب "Liga Dangdut" وحصلت على جائزة بقيمة 50 ألف دولار، وذلك بهدف تأمين مصاريف علاج والدتها التي كانت تعاني من داء السكري.

لكن، فرحتها لم تدم طويلًا، فحينما اتصلت بوالدتها المريضة، أجاب عليها خالها برسالة موجعة: "جنة، أمك توصيك بأن تحافظي على قوتك، لأنك أنت من ستعتنين بالعائلة الآن، نحبها لأنها فرد من العائلة، لكن للأسف الله أحبها أكثر منا وناداها إليه.. أمك توفيت".

انهارت الفتاة من البكاء ولم تستطع إخفاء ذلك أمام عدسات الكاميرا.