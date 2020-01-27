طريقة عمل فتة الشاورما

فتة الشاورما من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وقدم الشيف الشربيني، خلال برنامجه على قناة "سي بي سي سفرة"، طريقة سهلة وسريعة لعمل فتة الشاورما في المنزل.

مقادير فتة الشاورما

لحم شرائح.

ملح.

مرقة.

كزبرة خضراء.

زيت.

أرز.

عيش محمص.

فلفل أسمر.

ثوم.

صلصة طماطم.

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بهارات شاورما.

كمون.

خل.

طريقة تحضير فتة الشاورما

- وضع الأرز مع الزبدة على النار هادئة.

- إضافة ورق اللورا والحبهان والسمنة.

- إضافة مرقة وملح وفلفل.

- تقطيع العيش إلى مكعبات، ووضعها في زيت غزير ساخن حتى تحمر.

- تشويح اللحم الشرائح في زيت ساخن، ثم إضافة عصير الطماطم مع الخل وفلفل وملح.

- إضافة الأرز الناضج إلى طاسة اللحم وعليها العيش المحمص وقلبيها جيدا.

- فرم الطماطم جيدا في طاسة على النار، لتحضير الصلصة.

- وضع الزبدة مع الثوم المفروم حتى يصفر لونه ثم يُضاف عصير الطماطم.

- وضع زبدة مع ثوم مفروم وملح وفلفل وخل لتصبح دقة، في طاسة على النار.