صور.. فاطمة الثقفي تطرح 52 فستانا في مجموعة موسم ربيع وصيف 2020

طرحت المصممة السعودية فاطمة عابد الثقفي، مؤسسة دار Tima Abid لـ"هوت كوتور" مجموعتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2020، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس. وقدمت المصممة السعودية 52 فستانا من الخامات المتنوعة ما بين الساتان والدنتيل والأورجانزا والحرير، وتنوعت أيضًا الألوان ما بين الأبيض والأصفر والعنابي والأسود، كما قدمت ألوان الذهبي والفضي، بحسبما ذكرته "العربية نت". Advertisements واعتمدت المصممة السعودية في المجموعة الجديدة القطع التي تعكس حضارة اليابان، فهي أكثر ما ميز مجموعاتها المختلفة. يذكر أن هذا العرض هو الأول لدار Tima Abid في باريس وتسعى من المصممة السعودية من خلاله إلى تعريف العالم بقدرات المرأة السعودية في عالم الأزياء والموضة.

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