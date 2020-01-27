"فنان ارتدى بدلة مغنية".. 15 نجما ونجمة ظهرن بنفس الملابس: من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يذهب الكثيرون منا إلى المتاجر ذات الأسعار المتوسطة، لذلك فمن الطبيعي أن نرى شخصًا يرتدي ثيابًا مثلك في الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المشاهير ليسوا في مأمن من هذه الأحداث، على الرغم من أنهم يشترون معظمهم الملابس من المتاجر الفاخرة.

أحيانًا ما تكون هذه المصادفات مدروسة جيدًا، حيث يختار بعض الفنانات نفس الملابس عن قصد، على سبيل المثال، جوليا روبرتس ومصممة الأزياء الخاصة بها.

في الألبوم المرفق بالأعلى، إليكم 15 من المشاهير الذين اختاروا ارتداء الملابس نفسها في الأماكن العامة، وفقًا لما ذكر "brightside"، والامر متروك لكم لتحديد من الأفضل.