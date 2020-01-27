هذا الحمض يحارب شوائب وشيخوخة البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية بأن حمض الجليكوليك يعد بمثابة سر جمال وشباب البشرة؛ حيث إنه يحارب الشوائب والشيخوخة ليمنح البشرة مظهرا نقيا يشع شبابا وحيوية.
وأوضحت "هاوت.دي" أن حمض الجليكوليك “Glycolic acid” يندرج ضمن أحماض ألفا-هيدروكسي، مشيرة إلى أنه يعمل - باعتباره أحد أحماض الفاكهة - على إزالة قشور الجلد الميتة من الطبقة العليا للبشرة، ما يمنح البشرة مظهرا نضرا وورديا.
كما يساعد حمض الجليكوليك على تجدد خلايا البشرة، وبالتالي يقضي على التجاعيد والبقع الصبغية.
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