جوائز جرامي 2020 اطلالات صادمة وأُخرى مُخيّبة للآمال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 04:41 مساءً - أقيم مساء أمس في مدينة لوس أنجلوس حفل توزيع جوائز الغرامي الموسيقية Grammys 2020 ومثل العادة كان الحفل ضخمًا، وسجادته الحمراء حافلة بحضور النجوم الذين اختاروا أكثر تصميمات أزياء غريبة ومبتكرة، منها الأنيقة ومنها المُخيّبة للآمال، وقد جمعنا بالصور أبرز اطلالات النجمات في حفل الغرامي، لتختاري بنفسكِ الاطلالة الأكثر والأقل أناقة برأيكِ، وإليكِ التفاصيل.



أريانا غراندي في فستان من جيامباتيستا فالي:

أريانا غرانديه في فستان رامادي من جيامباتيستا فالي



اطلالة دراماتيكية حضرت بها أريانا غرانديه Ariana Grande الحفل، وقد اختارت فيها فستانًا من دار جيامباتيستا فالي Giambattista Valli كان قد صُمّم خصيصًا لها، مصنوعًا من طبقات من التول باللون الرمادي، بقصة الكورسيه من الأعلى وتنورة منفوشة وكبيرة، وقد نسقت معه قُفازات من اللون ذاته، وأقراطًا ماسية ناعمة.





دوا ليبا في اطلالة ناعمة من ألكسندر وانغ:

دوا ليبا في اطلالة من الكسندر وانغ



بالرغم من نعومة الاطلالة التي اعتمدتها دوا ليبا Dua Lipa من ألكسندر وانغ Alexander Wang غير أنها برأيي كانت الأجمل حيث بدت مختلفة، شبابية وتلاءمت مع أجواء الحفل، وكانت عبارة عن تنورة ماكسي وتوب من الحرير باللون الأبيض اللؤلؤي، وقد نسقت معها عقدًا ماسيًّا فاخرًا، واعتمدت تسريحة شعر مبتكرة أضافت من خلالها لمسات مميزة على اللوم بشكل عام.



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كاميلا كابليو في فستان باللون الأسود من فيرساتشي:

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كاميلا كابيلو في فستان أسود من فيرساتشي



كاميلا كابيلو Camila Cabello أطلّت على السجادة الحمراء في فستان باللون الأسود من تصميم دار فيرساتشي Versace بدا وكأنه مصنوع من قطعتين، القطعة الأولى فستان قصير وبراق من دون أكمام ومزين بالشراريب، ومن فوقه تنورة كلوش مصنوعة من قماش الأورغانزا المطرز، والمشكلة في الاطلالة كانت في الصندل الذي اختارته مع اللوك وتسريحة الشعر، وقد بدت الاطلالة بشكل عام فوضوية وغير موفقة.





ليزو في فستان باللون الأبيض من فيرساتشي:

ليزو في فستان باللون الأبيض من فيرساتشي



أجمل اطلالات الحفل كان للمغنية السمراء ليزو Lizzo التي اختارت فستان سهرة باللون الأبيض من دار فيرساتشي Versace بقصة الكورسيه من الأعلى وله فتحة طويلة على الساق، وقد زينته حبات ناعمة من الكريستال البراق، وقد اختارت معه وشاحًا من الفرو وصندلًا بكعب عالٍ أنيق ومجوهرات ماسية مميزة.





بيلي إليش في اطلالة غريبة من غوتشي:

بيلي ايليش في اطلالة غريبة من غوتشي



من المعروف عن المغنية الشابة بيلي إليش Billie Eilish اطلالاتها الغريبة وحفل الغرامي Grammys لم يكن استثناءً مساء أمس، حيث اعتمدت لوك من غوتشي Gucci كانت عبارة عن تنسيق مستوحى من البيجاما باللون الأسود مطرز بالخرز البراق، وقد نسقت من تحته قميصًا من الحرير باللون الأخضر، وأكملت اللوك في قفازات غريبة و”كمّامة” غطت بها فمها، ونظارات شمسية سوداء وحذاء من المخمل الأخضر.





اطلالات غريبة وأُخرى صادمة اختارتها النجمات على السجادة الحمراء الخاصة بحفل الغرامي Grammys 2020، شاهدي الصور واختاري النجمة الأكثر والأقل أناقة برأيِك.

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