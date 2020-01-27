أحلام في الرياض .. 5 اطلالات استعراضية ومجوهرات بملايين الدولارات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 04:41 مساءً - أحيّت الفنانة أحلام حفلًا ضخمًا في الرياض، حضره عدد كبير من الجماهير العربية التي تعشقها وتعشق فنها، وتقديرًا لهذه الجماهير الوفيرة قدمت أحلام استعراضًا مُبهرًا على المسرح، استعانت فيه بالعديد من الموسقيين، وعدد كبير من الراقصين المحترفين، وقد شاهدناها في 5 اطلالات مبتكرة ولافتة ومجوهرات بلغت قيمتها ملايين الدولارات، وإليكِ تفاصيل هذه الاطلالات.



أحلام في فستان أصفر من زهير مراد

فستان باللون الأصفر اختارته أحلام





اطلالة مشرقة اتسمت بالفخامة اعتمدتها أحلام لحفلها في الرياض، وقد اختارت فيها فستان سهرة باللون الأصفر من زهير مراد Zuhair Murad قصته فاخرة وكنا قد شاهدناها من قبل في قصات مشابهة مع الأكمام الطويلة والخصر المحدد بحزام رفيع، وقماشه مطرز بالكريستال البراق. وبدت متألقة في اللوك بشكل عام.





اطلالة باللون الأبيض بدت فيها أحلام مثل البجعة

اطلالة أحلام بالأبيض التي بدت فيها مثل البجعة



هذه الاطلالة لأحلام باللون الأبيض ذكرتنا بالعرض الغنائي الراقص “بحيرة البجع”، حيث اختارت فيها فستانًا بقصة ناعمة مزينًا على الخصر بحزام براق، وقد نسقت مع اللوك اكسسوارًا مبتكرًا للرأس، وأحاطوها الراقصون بالريش الأبيض الذي بدا وكأنه جزء متحرك من الفستان.



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فستان من المخمل الذهبي اختارته أحلام

أحلام في فستان من المخمل





إحدى اطلالات أحلام المميزة في حفل الرياض كانت في هذا التصميم من قماش المخمل الفاخر باللون العسلي الذهبي، المؤلف من فستان سهرة ضيق ومن فوقه كاب cape طويل تدلى على كتفيها وأضاف للاطلالة جانبًا من الفخامة.





أحلام على المسرح في اطلالة دراماتيكية

أحلام





اطلالة دراماتيكية باللون الأسود كانت الأجمل لأحلام على المسرح في حفل الرياض، في فستان من المخمل الأسود بتصميم فاخر ناسبها وأبرز قوامها بطريقة جميلة، وقد اختارت معه وشاحًا من الريش الأسود، أيضًا أضاف لمسات دراماتيكية على اللوك الذي زينته بمجوهرات ماسية بلغت قيمتها 7 ملايين دولار، قام مصمم المجوهرات اللبناني الأمريكي سامر حليمه بتصميمها خصيصًا لها، وقد صُنعت من الماس الأصفر النادر والزمرد الأخضر.



أحلام في فستان باللون الذهبي

أحلام في فستان ذهبي براق





اطلالة أخرى رصدناها لأحلام على المسرح، وكان في فستان سهرة بتصميم جمع بين الفخامة والعصرية باللون الذهبي الميتالك، قصة أكمامه مميزة ومزين بحزام على الخصر، وقد اختارت معه مجموعة من العقود الذهبية.



خمس اطلالات استعراضية اختارتها أحلام لحفلها في الرياض، وزينتها بمجوهرات بلغت قيمتها 7 ملايين دولار، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه الاطلالات.

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