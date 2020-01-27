الأحذية الجلدية هي الأفضل للشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 04:41 مساءً - يتمتع فصل الشتاء بالأجواء الباردة التي تجعل العديد من السيدات يخترن إطلالات محددة ومعينة تتناسب مع الطقس الماطر والبارد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأحذية الشتوية.

وبالطبع بعض الأحذية والتصاميم لا تتناسب مع الإطلالات الشتوية على اعتبار أنها بدلاً من منحها الدفء قد تجعل السيدة تشعر بالبرودة، إلّا أنه هناك بعض تصاميم الأحذية والخامات المستخدمة فيها تمنحك الدفء المطلوب بالإضافة إلى الأناقة، وهنا نتحدث عن الأحذية الجلدية.

وقد جاءت الأحذية الجلدية بتصاميم مختلفة وألوان شتوية متعددة، لتتناسب مع جميع الأذواق.



أحذية جلدية باللون الأسود

حذاء بتصميم أنيق باللون الأسود من Christian Louboutin



لطالما برز اللون الأسود كلون أساسية في مجموعات الأحذية الشتوية وحتى الصيفية، وعلى اعتبار أن الجلد الأسود هو الأجمل كان لا بدّ من تقديم العديد من الأحذية الجلدية باللون الأسود هذا الموسم.

وقد قدم كريستيان لوبوتين Christian Louboutin حذاء بساق عالية، جاء بتصميم الجزمة الأنيقة مع كعب عريض عال، وبالطبع لُوّن أسفل الحذاء باللون الأحمر الذي يميّز هذا المصمم.

أما قوتشي Gucci فقد قدمت جزمة بساق عالية تصل حدّ الركبة، جاءت مصنوعة من الجلد الأسود الفاخر ومن دون كعب ولم يأت فيها أي نقشات.



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أحذية جلدية باللون الأبيض الزاهي

حذاء باللون الابيض مع كعب رفيع من Miu Miu



بالطبع يبرز اللون الأبيض كلون مرافق للأسود في مختلف الأوقات، حتى أن بعض الماركات تدمج هذين اللونين معاً بشكل دائم، لذا لا بدّ من اختيار أحذية بيضاء في الشتاء أيضاً.

وهذا ما رصدناه لدى بوتيغا فينيتا Bottega Veneta التي قدمت حذاء بساق قصيرة مع كعب عريض ومتوسط الطول.

في حين برز لدى ميو ميو Miu Miu حذاء بتصميم جزمة، جاء بساق عالية ومصنوع من أفخر أنواع الجلد ذات اللون الأبيض، مع كعب ناعم ورفيع.

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أحذية جلدية بتدرجات اللون البني

حذاء باللون البني بتصميم لافت وكعب رفيع من Givenchy



على اعتبار أن اللون البني هو اللون الترند لهذا الموسم كان لا بدّ وأن نرى أحذية جلدية من هذا اللون تتناسب مع الصيحات العالمية والإطلالات الشتوية.

وقد قدمت جيفنشي Givenchy حذاء باللون البني المائل إلى العسلي، جاء بتصميم لافت وغريب، مع كعب رفيع قصير ليتناسب مع الإطلالات اليومية بشدة.

أما جيمي كو Jimmy Choo فقد قدم حذاء باللون البيج الفاتح الذي يعتبر لون ترند هذا الموسم بإمتياز، حيث برز الحذاء من الجلد الفاخر، مع كعب عريض ومتوسط الطول جاء من اللون البني الأنيق.





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