كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 04:41 مساءً - غالباً ما نشاهد سيرين عبد النور في أزياء فاخرة ملائمة للسهرات والمناسبات المسائية، في فساتين براقة وأزياء سواريه مميزة، لكن في بعض المناسبات تعتمد سيرين الأسلوب الذي يسمى بالـ smart casual والذي تعتمد فيه تنسيقات أنيقة تجمع بين الأسلوب الكاجوال والأسلوب الأنثوي الكلاسيكي. وشاهدناها في هذه التنسيقات في الأعمال الدرامية أحياناً، وفي المشاوير اليومية أحياناً أخرى، ومنها استوحي إطلالات للدوام على طريقة سيرين عبد النور. وإليك بعض الأمثلة.



فستان ميدي رمادي اختارته سيرين:

سيرين عبد النور أنيقة في فستان ميدي رمادي





إطلالات أنيقة ومثالية للدوام اعتمدتها سيرين عبد النور، وقد اختارت فيها فستان ميدي باللون الرمادي قصته ضيقة وأكمامه متوسطة الطول، وقد زينت خصره بحزام باللون الأسود، وأكملت اللوك بحقيبة يد كبيرة من الجلد وحذاء كعب عالٍ بتصميم كلاسيكي باللون الأسود.





تيور باللونين الأسود والأبيض اختارته سيرين عبد النور:

تيور باللونين الأسود والأبيض نسقته سيرين عبد النور





في إطلالة ثانية لـ سيرين عبد النور، من الممكن أن تكون مثالية للعمل أيضاً، اختارت فيها تيور باللونين الأسود والأبيض عبارة عن تنورة قصيرة مع جاكيت بليزر - وهذا النوع من التيورات رائج جداً هذا الموسم- وقد نسقت معه حقيبة يد كبيرة من الجلد الأسود وحزاما على الخصر باللون الأصفر من "اوف وايت" Off-White أضافت من خلاله لمسات من العصرية.

تابعي المزيد : أفضل إطلالات سيرين عبد النور الحديثة بالصور



تنسيق أنيق في البنطلون اعتمدته سيرين عبد النور:

اطلالة أنيقة نسقتها سيرين عبد النور في البنطلون الكحلي والتوب البيضاء





وفي حال كنت تبحثين عن إطلالة مريحة للعمل في البنطلون، فبإمكانك أن تستوحي من هذا اللوك الذي نسقته سيرين عبد النور، وقد اختارت فيه بنطلون باللون الأزرق الداكن مع توب بيضاء مكشوفة على الكتف بطريقة ناعمة، ومعهما اختارت حقيبة يد من ديور Dior وحذاء كعب عال.



Advertisements



سيرين عبد النور في التنورة والقميص:

تنسيق في التنورة الكارو والقميص الأسود اعتمدته سيرين عبد النور





لإطلالة أنيقة لكن مواكبة للموضة للدوام، نسقي، كما فعلت سيرين عبد النور، تنورة قصيرة بنقشة الكارو باللونين الأسود والأحمر مع قميص أسود بقصة كلاسكية، واختارت مع اللوك جزمة عالية وأنيقة من الجلد باللون الأسود.





إطلالات للدوام على طريقة سيرين عبد النور جمعناها لك من مناسبات مختلفة وبأفكار متنوعة. شاهدي الصور واستوحي بعض التنسيقات التي تعجبك والتي تناسب ذوقك.

تابعي المزيد : أجمل فساتين سيرين عبد النور في 2019