عبايات مخططة موضة 2020 للقصيرات تزيد من الطول

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 04:41 مساءً - هيمنت العبايات المطبعة والمطرزة بالخطوط العمودية على المجموعات الجديدة التي كشفت عنها أبرز الماركات، الموديل الذي يحمل لمسة عصرية ستعجب الشابات نرشحه لقصيرات القامة حيث سيوحي بأن من ترتديها أطول مما هى عليه.
عبايات مخططة بموديل المعطف
طغت موضة العبايات المصممة بستايل المعطف الشتوي على إبداعات أشهر المصممين وقدمتها بعض الماركات مزينة بخطوط عمودية مثل التصميم الأنيق الذي رصدناه لدى مجموعة حصة الفلاسي Hessa AlFalasi والعباية الرمادية الداكنة التي تألقت بها عارضة ماركة Memash وتركزت الخطوط في القسم العلوي منها.
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عبايات مطرزة بخطوط عمودية للقصيرات
شهدت مجموعات 2020 حضور لافت للعبايات المطرزة بخطوط عمودية من الترتر الذهبي مثل التصميم الموقع من هانية البريكان Hania collection، كما أزدانت عباية ماركة لوزان Louzan بتطريز لامع تركز على منطقة الأكمام والقسم السفلي من العباية، نرشح لكِ هذه التصاميم لإطلالة فخمة وقامة ممشوقة في السهرات والمناسبات، احرصي على تنسيقها مع حذاء أسود وحقيبة كلاتش ذهبية.
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عبايات سوداء مخططة موضة 2020
اذا كنتِ ممتلئة القوام ننصحك بإعتماد العبايات السوداء المزينة بخطين على الجانبين من توقيع ماركة داج Daj وماركة عفة الدباغ Effa لتظهرك بقامة أطول وأنحف مما أنتِ عليه شرط أن تنسقي الموديلات المفتوحة من الأمام مع فساتين سوداء طويلة.
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عبايات ملونة مخططة موضة الموسم
أحببنا صيحة العبايات الملونة المزينة بالتقليمات الطولية والتي أدرجتها أسماء شهيرة مثل Aywa London وماركة Leenaz، استعيني بواحد من تلك التصاميم في حال كنتِ نحيفة القوام ونسقيها مع إطلالات فاتحة اللون.
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