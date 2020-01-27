أحدث صيحة لاكسسوارات الشعر وقعت في غرامها النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 04:41 مساءً - تسللت اكسسورات الشعر الى الموضة وتحولت قطعة أنيقة تعمد عليها النجمات، خاصة موضة الاطواق و عصابات الرأس العصرية التي كان لها حضورا بارزا على ممشى عروض الأزياء. خلال ٢٠١٩ ظهرت كثير من النجمات بتسريحات عصرية بفضل الاطواق، مثل جيسيكا ألبا، زيندايا، كيت ميدلتون، وغيرهن، ما يشير إلى أن هذه الموضة مستمرة هذا العام أيضاً.

تصدرت الاطواق المبطنة اختيارات النجمات، لاسيما المصممة من المخمل او الساتان، هذا النمط يذكرنا بموضة الثمانينات والتسعينات التي تسيطر على الأزياء من العام الماضي.ظهرت أيضا أنماط أخرى من أطواق الشعر مثل المزودة بعقدة أو فيونكة، كذلك شاهدنا الأطواق المكسرة والمزركشة والمزينة بألوان ساطعة. فيما يلي نتستعرض أحدث الاختيارات من أطواق الرأس.

اكسسوارات الشعر من كريسي تيجن

كريسي تيجن

اختارت الممثلة الأمريكية، كريسي تيجن، طوق رأس عصري مزود بفيونكة كبيرة الحجم، ما منحها مظهرا عصريا نابضا بالحياة، لاسيما وانها اختارت اللون الأصفر الذهبي ونسقته مع فستان مورد لاطلالة تناسبك للربيع القادم.

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اكسسوارات الشعر من بيلا حديد

بيلا حديد

ظهرت بيلا حديد باطلالة تسعينية بجميع تفاصيلها، حيث اعتمدت عصابة رأس او ما تعرف باسم headband عريضة لترفع مقدمة شعرها بعد التمرين الرياضي، كذلك اعتمدت كارديجان من الصوف مع شورت يوجا الرياضي.

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اكسسوارات الشعر من زيندايا

زيندايا

في حين جاءت عصابات الرأس و الاطواق اكسسوار للشعر مع الاطلالات النهارية العصرية، ذهبت زيندايا إلى تنسيقها مع فستان سهرة وحذاء مدبب، واختارت ستايل دراماتيكي جريء بعصابة مزودة بفيونكة كبيرة الحجم وضعتها للخلف.

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اكسسوارات الشعر من سلمى حايك

سلمى حايك

الممثلة المكسيكية سلمى حايك اعتمدت طوق الشعر مع إطلالة مسائية كلاسيكية. اختارت طوق مزين بحبات الكريستال مع بدلة سوداء مصممة من سترة من المخمل. هذا الستايل يناسبك لأي مناسبة مسائية خلال هذا الشتاء لاسيما و أن اختيار الطوق خفف حدة البدلة السوداء.

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اكسسوارات الشعر من جيسيكا ألبا

جيسيكا ألبا

ظهرت جيسيكا ألبا في احدى السهرات معتمدة فستان مزين بالتطريز الفاخر مع الريش الرائج هذا الموسم، لكنها لم تكتفي بكل هذه التفاصيل بينما اعتمدت طوق مزين بحبات اللؤلؤ لترفع شعرها من الأمام وتركت البقية منسدلة بنعومة على ظهرها.

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