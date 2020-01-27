كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 04:41 مساءً - بوت الساق الطويل من القطع الأنيقة والأساسية بخزانة ملابسكِ بموسم الشتاء، وتعتمده مدونات الموضة المحجبات بطريقة عصرية، ليناسب أسلوب الاحتشام لديهن.

وسوف نعرض لكِ اليوم أكثر من اطلالة عصرية لتتعلمي تنسيق بوت الساق الطويل مع الحجاب، لاطلالة أكثر أناقة، وإليكِ التفاصيل...

بوت الساق البيج مع الاطلالة المحايدة

بوت الساق البيج مع الاطلالة المحايدة



إذا كنتِ تفكرين في ارتداء هذا الموديل من أحذية الساق، فننصحكِ باعتماد بوت الساق بالألوان البيج والجملي، فهي من الدرجات الرائجة لموسم شتاء 2020، كما أنها تمنحكِ مظهر مخملي ناعم.

اخترنا لكِ بوت الساق البيج من الفاشينيستا لينا أسعد والتي اعتمد على البوت الطويل باللون البيج، لتنسقه مع اللوك المحايد باعتماد البنطلون الأبيض، والبلوزة الطويلة والمعطف بألوان النود، وهذا اللوك مناسب أكثر للصبايا النحيفات وطويلات القامة، اعتمديه بمشاويركِ النهارية.

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بوت الساق بتنسيق أنيق مع التايور

بوت الساق بتنسيق أنيق مع التايور





أما الفاشينيستا دلال النقبندي فقد اعتمدت على بوت الساق الطويل الجلد، مع لمسة لامعة جريئة، كما اختارت لون مميزًا لدرجة الأحمر الفاقع، لترتديه مع التايور الأحمر بلمسات البولكا دوت، مناسب لكِ إذا كنت تبحثين عن اطلالة تلفتين بها الأنظار بأحد أيامكِ المهمة.

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تنسيق بوت الساق مع كنزات الصوف

تنسيق بوت الساق مع كنزات الصوف





اختارت الفاشينيستا فاطيمة تنسيق بوت الساق الأسود مع كنزة الصوف الطويلة، واعتمدت معهما بنطلون برسمة houndstooth، وأعجبنا اختيارها لحزام الخصر الطويل، لاطلالة أكثر رشاقة، وهي طريقة يمكنكِ اعتمادها مع بوت الساق حتى لا يبدو الجسم ككتلة واحدة.

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بوت الساق مع الجاكيت الفرو برسومات الحيوانات البرية

بوت الساق مع الجاكيت الفرو برسومات الحيوانات البرية





لاطلالة مترفة اعتمدت الفاشينيستا أمينة بلال على بوت الساق الطويل باللون الأخضر الزيتوني، لترتديه مع معطف فرو برسومات الحيوانات البرية، مع الجينز والتوب الأسود حتى لا تبدو باطلالة مبهرجة.

وقد أضافت للوك شنطة سوداء مدورة ميني، وهي اللمسة الشبابية التي اعتمدتها لاطلالة نهارية من الدرجة الأولى.



بهذا الألبوم إليكِ أكثر من طريقة عصرية لتعتمدي بوت الساق الطويل مع حجابكِ بطريقة محتشمة.

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