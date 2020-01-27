موديلات عبايات أنيقة باللون الأزرق الداكن... ستعجبك بالتأكيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 04:41 مساءً - درجة الأزرق الداكن أو الكحلي من الألوان المميزة بموديلات العبايات بشكل خاص، تمنحكِ اطلالة مختلفة بعيدًا عن اللون الأسود، والوقت نفسه مناسبة للصبايا اللاتي يبحثن دائمًا عن موديلات عبايات بنفس اللون.

وإليكِ مجموعة من موديلات عبايات أنيقة بـاللون الأزرق الداكن، لتختاري منها مايناسبكِ.





العبايه باللون الأزرق الداكن مع الخطوط البيضاء

العبايه باللون الأزرق الداكن مع الخطوط البيضاء





لفتنا هذا الموديل الكلاسيكي من Anna Hariri للعبايه بـاللون الأزرق الداكن أنيقة وناعمة، مع لمسة بسيطة من الخطوط البيضاء على الأكمام وإطار العبايه من الأمام، تمنحك اطلالة أكثر رشاقة مع خطوط الطول البسيطة على العباية، وتناسبكِ أيضًا بأوقات العمل أو المشاوير النهارية المختلفة.

من الممكن أن تعتمديها بطريقة تجمع بين النمط العصري والكاجوال، بتنسيق مميز للكعب العالي القصير، والشنط متوسطة الحجم بألوان محايدة، لاسيما بدرجات الكحلي الفاتحة.

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العبايه بقصّة واسعة باللون الازرق الداكن

العبايه بقصّة واسعة باللون الازرق الداكن





بينما هذا الموديل فهو مناسب أكثر للسيدة الأربعينية، تصميمها واسع يناسب كل أشكال الجسم المختلفة للصبايا، يمكنكِ اعتمادها مع فستان ضيق، باللون الداكن أيضًا، لكي تحافظي على الستايل الكلاسيكي للعبايه، مع حجاب باللون الأسود، أما الشنطة فيمكنكِ اختيارها بألوان فاقعة للمناسبات المسائية مثلا، مع كعب عالي بسيط بلمسة لامعة لاطلالة أكثر جرأة.

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العبايه باللون الأزرق الداكن مع نقوش هندسية

العبايه باللون الأزرق الداكن مع رسومات هندسية





بالطبع نعرف كم سيطرت موضة النقوشات الهندسية على الأزياء بشكل عام، ولهذا اخترنا لكِ هذا الموديل للعبايه من mkabaya ae، لاطلالة أكثر عصرية.

يمكنكِ اعتمادها طوال اليوم في النهار والمساء، فهذا النوع من الموديلات يمكن تنسيقه بأكثر من ستايل يناسبكِ كل الأوقات.

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العبايه بخامة ناعمة مع اللون الأزرق الداكن

العبايه بخامة ناعمة مع اللون الأزرق الداكن





إذا كنتِ تحبين هذه الدرجة من اللون الكحلي أو الأزرق الداكن، فيمكنكِ اختيار موديل يبرز جمال هذا اللون، مع خامات بلمسة لامعة، كهذا التصميم للعبايه من mn line abaya، مع الأكمام المنفوخة، والتي تعتبر من اللمسات الأنيقة بالموديل، نسّقيها مع حجاب بدرجات النود، أو بألوان داكنة، وكعب عالي أنثوي لاسيما الميتالك لاطلالة غير تقليدية.

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