بطريقة "دي كابريو".. زوج نانسي عجرم يرد على اتهامه بالقتل العمد

بطريقة غير مباشرة، رد الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على ما يُثار بشأن حادث اقتحام منزله، وما عقبه من تطورات غيرت مجرى الحادث، وتوجيه القتل العمد له.

ونشر فادي صورة للفنان ليوناردو دي كابريو، من مشهد تمثيلي من إحدى أفلامه، وهو يمسك كأسًا، وأرفق تعليقًا عليه باللغة الإنجليزية، "أحب الاستماع إلى الأكاذيب وأنا أعرف الحقيقة".

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جاءت هذه الصورة تعقيبًا على حقيقة قتله للشاب السوري، محمد حسن موسى، والتي أدرجت في إطار الدفاع عن نفسه وعائلته، بعدما تبين بأن السارق تسلل إلى بيتهم في منتصف الليل، حاملًا سلاحًا وملثمًا.

سرقة منزل نانسي عجرم وتوجيه تهمة القتل العمد لزوجها

يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم، تعرض للسرقة، وقتل زوجها فادي الهاشم، الشاب السوري محمد الموسى، الذي اقتحم منزلهما في لبنان، وجرى القبض على الزوج على خلفية الحادث، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله ومنعه من السفر للخارج حتى الانتهاء من التحقيقات.

وكشفت مصادر، أنّ قاضية التحقيقات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، غادة عون، وجّهت تهمة القتل العمد، لطبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بعد قتله الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا الفنانة بجبل لبنان، حيث استندت في حكمها بناء على المواد "547 و229" من قانون العقوبات اللبناني.