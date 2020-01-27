ميشيل أوباما تحصد جائزة غرامي الموسيقية

حصلت ميشيل أوباما، سيدة أمريكيا الأولى سابقًا، على جائزة "غرامي" الموسيقية الأمريكية بفئة "أفضل ألبوم غير موسيقي" لتسجيل مذكراتها Becoming (في مرحلة التكون).

وأقيم مساء أمس الأحد 26 يناير الجاري في لوس أنجلوس مراسم الـ62 لتوزيع جوائز "غرامي" الموسيقية حيث نالت أوباما جائزتها، بحسبما ذكرته "روسيا اليوم".

ويذكر أن مذكرات Becoming (في مرحلة التكوّن) لميشيل أوباما صدرت في نوفمبر عام 2018 لتتحول إلى كتاب أمريكي وعالمي سريع الرواج حيث بيعت في الأيام الأولى لطرحه في الأسواق 1.4 مليون نسخة من طبعتها التحريرية والرقمية.

وميشيل أوباما هي صاحبة الـ56 عامًا وكانت السيدة الأمريكية الأولى أعوام 2009–2017 حين شغل زوجها باراك أوباما منصب الرئيس الأمريكي.