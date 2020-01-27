الامارات | زوج نانسى عجرم يرد للمرة الثانية : أنا أعرف الحقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج نانسى عجرم يرد للمرة الثانية : أنا أعرف الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الثانية يلجأ زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم إلى الرد إلى انستغرام للرد على حملة الانتقادات واسعة النطاق التي طالته بعد قتلة محمد الموسى، وما تبعها من تطورات كثيرة وصلت إلى توجيه تهمة القتل العمد له.

وكتب فادي الهاشم "أحب الاستماع إلى الأكاذيب وأنا اعرف الحقيقة".



وأشارت رهاب بيطار، محامية والدة القتيل في تدوينة عبر الحساب المتداول باسمها على "فيس بوك" أن المعلومات تشير إلى أن "القتيل" اتصل بعيادة الهاشم حوالي 3 مرات قبل الحادثة، دون الكشف عن مضمون المحادثات مع الإشارة إلى أن هناك اتصالاً استمر لمدة 4 دقائق و32 ثانية. لافتة إلى أن القاضي رفض طلب "الهاشم" برفع قرار منع السفر عنه. وعمم نقيب المحامين اللبنانيين ملحم خلف كان قد عمم على المحامين طالباً التزام سرية الملف قيد التحقيق. وهو ما يلتزم به محام "الهاشم".