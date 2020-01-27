نجمات يتألقن في "الغولدن غلوب" بأحذية الكعب العالي من كريستيان لوبوتان

يبدو أن أغلب نجمات هوليود يعشقن تصاميم الكعب العالي للمصمم الفرنسي "كريستيان لوبوتان"، فعلى السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسختها الـ74، والذي أقيم ليلة الأحد الماضي في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، اختارت معظم النجمات تصاميم أحذية "كريستيان لوبوتان" لإتمام إطلالاتهن الجذابة.

حيث تألقت الممثلة الشقراء "ريس ويذرسبون" بحذاء " Lady Pee" الأصفر من كريستيان لوبوتان والذي تناسق بشكل جيد مع فستانها الأصفر، وقامت بتخصيصه بإضافة حزام الكاحل، أما "إلسا باتاكي" زوجة الممثل الوسيم "كريس هيمسوورث" فاختارت نفس موديل الكعب العالي ولكن بلون الشمبانيا ليتناسق مع فستانها الفضي الشفاف المطرز.

أما الممثلة "بليك ليفلي" فارتدت زوجا من أحذية صنادل البلاتفورم " Tuctopen " السوداء، فيما اختارت "كريستين ويغ" صنادل " Louloudance" الوردية والمصنوعة من جلد الغزال والمزودة بحواف جلدية ذهبية.

وطبعا ظهر العديد من النجوم بأحذية الأوكسفورد السوداء اللامعة من "كريستيان لوبوتان"، أبرزهم "دونالد غلوفر"، "كريس باين" ، "جاستن تامبرليك"، "ريان غوزلينغ"، و"ريان رينولدز".

اكتشفي معنا أجمل إطلالات النجوم بأحذية المصمم الفرنسي "كريستيان لوبوتان".

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