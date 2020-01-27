تعرفب على موضة فساتين زفاف "باكلس" مميزة من "انستغرام"

موضة فساتين زفاف باكلس أو مكشوفة الظهر، من التصميمات التي تُبرز أناقة وجمال الصبايا، وتناسب أكثر الفتاة الجريئة، ففكرة ارتداء فستان يُبرز الظهر أمر يحتاج لبعض التفكير منكِ، إذ إنّ هذا النوع من الفساتين لا يناسب الكل، ويحتاج إلى جسد رشيق، وقامة ممشوقة.

ولهذا اخترنا لكِ مجموعة فساتين باكلس مكشوفة الظهر من موقع تبادل الصور انستقرام، اختاري ما يناسبكِ.

فستان مكشوف الظهر على شكل حرف V

هذا النوع هو الأكثر انتشارًا للفساتين مكشوفة الظهر، لأنه عادةً لا تكون فتحة الظهر كبيرة، وتناسب الكثير من الصبايا، حتى صاحبات الوزن المتوسط، بخاصة مع الفساتين المنفوشة، التي تخفي عيوب الجسم.

فساتين مكشوفة الظهر مع الدانتيل

للمسة جريئة من الممكن أن تعتمدي تطريز الدانتيل في منتصف الظهر، ويُترك الظهر مكشوفًا من الجانبين، لاطلالة غير تقليدية، مناسبة للنحيفات وطويلات القامة، مع فساتين التايبست.

فساتين مكشوفة الظهر مع الأكمام الطويلة

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بينما هذا الموديل فهو يتميز بالفخامة، ويمكن أن تعتمده صاحبات الوزن المتوسط، مع الموديل المنفوش ذي الأكمام الطويلة للفستان، ويأتي مكشوفًا من ناحية الظهر، مع لمسة بسيطة من التطريزات على الأطراف.

فساتين مكشوفة الظهر مع الاكسسوار

من اللمسات اللافتة، هو اختيار موديلات فساتين مكشوفة مع الاكسسوار البسيط في نهاية الظهر، ويفضل أن تختاري الاكسسوار بعناية، لأنّ العيون ستكون مسلطة عليه مع تصميم الفستان المكشوف.

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