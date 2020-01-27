مواليد 2006 ووالدتها عارضة أزياء.. 10 معلومات عن جيانا ابنة كوبي براينت

حادث سقوط مروحية هليكوبتر، تسبب في مصرع لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة المعتزل كوبي براينت، وابنته جيانا، من بين 5 ضحايا، وسط حالة من الصدمة في الوسط الرياضي.

صحيفة "آس" الإسبانية، كشفت عن مفاجأة في تحطم الطائرة، مؤكدة أن التحقيقات الجارية حالياً من جانب أجهزة الشرطة كشفت أن قائد الطائرة لم يلتزم بالتعليمات الخاصة بعدم التحليق بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة الكثيفة والضباب والغيوم في هذه المنطقة المفتوحة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن جيانا كوبي براينت وفقا لما ذكره موقع nbafamily fandom

- من مواليد 1 مايو 2006، ورحلت عن عمر الـ14.

- معروفة إعلاميا باسم "جيجي".

- والدتها عارضة الأزياء الأمريكية فانيسا براينت.

- جدها لاعب كرة سلة الأمريكي المتقاعد جو براينت.

- لديها 3 أخوات، وهن: ناتاليا، وبيانكا، وكابري.

Advertisements

- مارست رياضة كرة سلة مثل والدها، ولعبت في مدرستها بمدينة لوس أنجلوس.

- تدربت في أكاديمية "مامبا" الرياضية في ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا.

- اعتاد والدها على اصطحابها معه، خلال لعبه المباريات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

- أشعل زملاؤها وأصدقاؤها الشموع على روحها أمام أكاديمية "مامبا" الرياضية بكاليفورنيا، وسط احتشاد المئات.

- نعاها العديد من الرياضيين والفنانين والسياسيين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم، أبرزهم: اللاعب المصري المحترف بالدوري الإنجليزي محمد صلاح، والنجمة جوليا روبرت، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.