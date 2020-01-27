"ست الستات ورجل أناني".. إعلامية كويتية تدعم زينة وتهاجم أحمد عز

دعمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة زينة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب استضافة الأخيرة في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر"، مساء أمس، وتصدرها "تريند" موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وقالت "العيدان": "كل يوم يزيد احترامي لها، وأثبتت أنها ست بمليون رجال، وأثبتت لأحمد عز إن الست ست، لكن هو طول حياته معتمد على إن الست للمتعة فقط، وليس للزواج والأبناء والاستقرار، وأنها أمن والأمان".

وأضافت: "زينة رضا امرأة رفضت أن تكون إنسانة عابرة بحياة رجل أناني.. فوقفت وواجهت وحاربت وانتصرت ليس من أجلها، ولكن من أجل أبنائها الذي يوما سيكبرون، وسيقبلون قدميها، لأنها لم تفرط بحقوقهم، على الرغم من كل التهديد والوعيد"، مختتمة حديثها: "هذه النوعية من المحترمات أتشرف إني تكون واحدة من صديقاتي، على الرغم من عدد صديقاتي قليلات العدد".

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الفنانة زينة ترد على مي العيدان

وعلقت الفنانة المصرية على ما نشرته الإعلامية الكويتية، قائلة: "والله أنا اللي بحبك وبموت فيكي، إنتي اللي جدعة وواقفه مع الحق، في زمن بقي صعب نلاقي فيه ناس واضحة وجدعة وصاحبة موقف، ربنا ما يحرمني منك يا أغلى الناس".

وعقبت "مي" على تعليق الفنانة المصرية، قائلة: "إنتي رمز كبير ومشرف للمرأة، وأنا أحبك وأتشرف إن السوشيال ميديا والإعلام وصلنا لبعض، إنتي الحق معاكي، واللي مايقفش جنبك يبقى ظالم، الله يجرنا من الظلم".

أبرز تصريحات زينة مع عمرو أديب

تحدثت الفنانة زينة عن كواليس خلافها مع الفنان أحمد عز، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، أبرزها، مبادرته برفع قضايا ضدها، واتهامها بتزوير المستندات الشخصية للتؤام "عز" و"زين"، ومطالبته لها بإجراء تحليل "دي إن آي"، ومنعه لطفليه من السفر.