"إنتي مش بردانة".. دينا بفستان قصير وبالطو في أحدث جلسة تصوير

خضعت الراقصة دينا لأحدث جلسة تصوير بإطلالة شتوية، والتي نشرتها صباح اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت دينا ببالطو طويل من "الفرو"، يتميز بأنه بني اللون وغير منقوش، بالإضافة إلى فستان قصير "بيج" مزين برسومات، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية" مزودة بتموجات بسيطة، فضلا عن ظهورها بدون حذاء، معلقة: "صباح جميل".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنتي مش بردانة بالفستان القصير، حتى لو عليه بالطو"، و"جميلة وبسيطة ومتألقة"، و"يوم عن يوم بتزيدي جمال".

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يشار إلى أن الراقصة دينا أعربت عن دهشتها، من انتقاد الفنانة لوسي لبدل رقصها، ووصفها بالعارية، بحسب تصريحات الأخيرة لـ"الوطن"، قائلة إن صور لوسي ببدل الرقص موجودة في الأرشيف، "وممكن نشوف مين اللي ملبسش عريان"، مضيفة أنها صاحبة استايل مختلف في ملابسها، وذلك على غرار الفنانة نجوي فؤاد التي قدمت استايل "شيك" للرقص، فهي صممت شكلا مختلفا لبدل الرقص، بحسب كلامها.

وتابعت: "كل الراقصات ارتدين بدل رقص عارية في المرحلة العمرية التي يُمكنهم التعري فيها، وذلك بحكم أن شكل بدلة الرقص الشرقي عارية من الأساس، ولكني صممت شكلا مختلفا لها، ويبدو أن لوسي نسيت صورها".