إليك 15 صيحة غريبة من أبرز عروض الأزياء في نيويورك لربيع 2020

يتميّز أسبوع الموضة النيويركي بشكل عام بإطلاق الصيحات الغريبة البعيدة كل البعد عن الأزياء الراقية. وفي هذه المقالة أشاركك بصور أبرز الصيحات لربيع وصيف 2020 لتتألّقي باللوكات الأكثر جرأة. والجدير بالذكر، أنّ هذه الصيحات ترتكز على الأقمشة والقصات الجريئة التي يمكن اعتمادها في الإطلالات اليومية للوك عصري وجذاب.

مجموعة Christopher John Rogers جريئة بالألوان والقصات

جذبتنا مجموعة Christopher John Rogers لكونها أنثوية رفم الغرابة التي تظهر في قصات الفساتين. تعتمد هذه المجموعة على إبراز نحافة القامة من جهة، ونعومة الأكتاف والقصّة الكبيرة الحجم كالأكياس التي تغلّف الجسم من جهة أخرى. فهل تعتمدينها في ربيع وصيف 2020؟

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أزياء Brandon Maxwell أنثوية

تتميز مجموعة Brandon Maxwell بالقصات الأنثوية رغم الأقمشة المعتمدة بالألوان الصاخبة. تبرز من خلال هذه المجموعة صيحة الملابس الميتاليكية لإطلالة جذابة جريئة وقصة البطن المكشوف او الـ Crop Top التي يبدو أنّها عادت إلى الساحة بقوّة في ربيع وصيف 2020.

عرض Deveaux تدعم المرأة!

أطلقت ماركة Deveaux أزياء تعزز صلابة المرأة وقوّتها. إنّهاالبدلات الرجالية بأسلوب أنثوي جريء. تساهم هذه الأزياء بتمكين المرأة في المجالات كافّة، خاصّة في لوكات العمل إذ ترافقك هذه الملابس لتدعم نجاحك في ربيع وصيف 2020.

Helmut Lang تطلق الملابس الشفافة



تعزز ماركة Helmut Lang الأنوثة الجريئة في لوك المرأة اليوم. إذ ارتكزت أزياءها على حياكة الأقمشة الشفافة في ا لتنانير الطويلة والقمصان الضيّقة. تساهم هذه الملابس في تعزيز أسلوبك الجريء في ربيع وصيف 2020.

أزياء Jeremy Scott تحيي لوك الهيبيز

تعود بنا أزياء Jeremy Scott إلى عصر ولّى وكنا نظنّ أنّه لغير رجعة. إنّها موضة الهيبيز التي تعكس الأسلوب الجريء والصاخب والذي لا يعرف حدوداً فيا عتماد الملابس. تتميّز هذه المجموعة بتنسيق الألوان القوية مع بعضها البعض على الأقمشة القوية اللماعة.

أزياء Jonathan Cohen بلا هوية!

أطلقت ماركة Jonathan Cohen ملابس مختلفة الستايل في مجموعة واحد ة ، مما جعلنا نظن أنّها من دون هوية محددة. وقد لاحظنا أنّ المجموعة تضمّنت الفستان الأبيض البسيط المميز بالتطريزات الجميلة، وبلوك الجينز الغريب مع الكنزة الغنية بالألوان. وكأن الكنزة لم تعد مرتبطة بالشتاء بل يمكن اعتمادها في ربيع وصيف 2020!

ملابس Kate Spade New York تحاكي المرأة العصرية

إذا كنت من اللواتي يعتمدن الموضة للتميّز عن الأخريات، إختاري من مجموعة Kate Spade New York الفساتين بالجلد الملوّن أو الفستان مع الجاكيتالطويلة من نفس اللون والقماشة. تعزز هذه الإطلالات أنوثتك إذ تدعمها بالصيحات الرائجة.

أزياء Khatie عملية وجريئة

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رغم جرأتها، تساهم أزياء Khatie بتعزيز أنوثة المرأة بحيث ترتكز على ارتداء السروال بقصة الفيل أو الـ Elephant Pants مع القميص الطويل بقصّة الفستان . إختاريها بالأكتاف البارزة لتتألّقي بأجمل لوكات ربيع وصيف 2020.

Longchamp والأزياء الراقية علاقة متينة

يُعرف عن ماركة Longchamp أنّها تحاكي أنوثة المرأة وأناقتها، إلّا أنّها تطلقها بالصيحات الأكثر روجاَ من خلال القصات والأقمشة. ففي ربيع وصيف 2020، يمكنك اختيار الفستان بقماشة الجلد لتتألّقي بالحيوية والعصرية، من دون أن تغيب عنا صيحات الأحذية التي أطلقتها العلامة لتعزيز الفرادة في إطلالة المرأة.

علامة R13 تستعين بصيحات خريف 2019

من أكثر الصيحات الرائجة في خريف 2019 الالوان الترابية الدافئة وأسلوب الطبقات في الملابس. وهذا ما لاحظناه في مجموعة R13 لربيع وصيف 2020 بحيث تألّقت العارضات بالملابس الملوّنة بألوان الخريف وبأسلوب الطبقات الذي بدا غير مرتب خاصة لجهة تنسيق الألوان. ما رأيك بهذه الصيحة؟

مجموعة Sies Marjan أناقة عملية

تميّزت هذه المجموعة بالأنوثة والبساطة الأنيقة، غير أنّها تبدو عملية لجهة الأقمشة المريحة والقصات والمنسدلة والتي تخفي تفاصيل الجسم. اختاري هذه المجموعة في مناسبتك في ربيع وصيف 2020 على أن تنسّقي معها الأحذية الرائجة من نفس ألوان الملابس.

أزياء Staud بسيطة

تميّزت أزياء Staud بالبساطة لجهة القصات، إلّا أنّها جريئة بعض الشيء لجهة الأقمشة والألوان. إذ تم اعتماد الجلد الطري والساتان مع الألوان القوية. والجدير بالذكر أنّه بين بساطة القصات وجرأة الألوان تبدو الأزياء عملية مريحة .

أزياء Tomo Koizumi غير صالحة لارتدائها!

أتى عرض Tomo Koizumi ليذكّرنا بأسلوب أسبوع الموضة النيويوركي الذي كما سبق وقلنا يتميّز بالغرابة والصيحات الجريئة. إلّا أنّ ماركة Tomo Koizumi أطلقت الملابس المتطرّفة جداً والجريئة بشكل لا يمكن اعتمادها. وقد ارتكزت هذه الأزياء بشكل عام على حسن استعمال التول بشكل يبرز الملابس بحجم كبير وغريب.

Tory Burch يطلق المعطف لربيع وصيف 2020

تؤكّد مجموعة Tory Burch أن لا حصر للموضة في المواسم ولا حصر في تنسيق الألوان والأقمشة. إذ تميّزت المجموعة بالملابس التي ترتكز على المعطف في الصيف والحذاء الأسود المنقّط مع الفستان الناعم بنقشات الورود.

مجموعة Ulla Johnson بالأقمشة الجامدة

يبدو أنّ الملابس بالأقمشة الجامدة التي تساهم في تعزيز صيحة الطبقات رائجة جداً. تتميز هذه المجموعة بالقصات الجذابة كالأكمام بالطبقات الكثيفة، والفستان بقصّة الخصر البارز. إختاري التألّق في ربيع وصيف 2020 بقماشة المربعات الرائجة بأسلوب Ulla Johnson.

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