صور.. من عائلة فنية وتعاني من متلازمة توريت.. معلومات عن المغنية بيلي إيليش

استطاعت المغنية الأمريكية، بيلي إيليش، الفوز بالجوائز الأربعة خلال حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية، كأفضل ألبوم وأغنية وتسجيل، بالإضافة لحصولها على جائزة ألبوم العام عن ألبومها "عندما ننام جميعًا أين نذهب".

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن المغنية الأمريكية بيلي إيليش، خلال السطور التالية..

- بيلي إيليش بايرت بيرد أوكونيل، ولدت في 18 ديسمبر عام 2001، وتبلغ من العمر 19 عامًا، معروفة مهنياً باسم بيلي إيليش، هي مغنية بوب أمريكية.

- نشأت بيلي إيليش، في هايلاند بارك، لوس أنجلوس وسط عائلة من الممثلين والموسيقيين.

- والداها هما الممثلة الموسيقية وكاتب السيناريو ماجي بيرد وباتريك أوكونيل.

- تعلمت بيلي الموسيقى في المنزل، وانضمت إلى جوقة لوس أنجلوس للأطفال في سن الثامنة.

- في سن الحادية عشرة، بدأت بيلي بالكتابة وغناء أغانيها الخاصة، متخذة شقيقها الأكبر فينياس أوكونيل قدوة، حيث كان يكتب بالفعل ويؤدي وينتج أغنياته الخاصة مع فرقته.

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- في أكتوبر 2015، سجلت بيلي أغنية "Ocean Eyes"، التي كتبها فينياس في البداية لفرقته الموسيقية، وأرسلتها إلى معلم الرقص الخاص بها الذي كان يأمل في تصميم رقصة عليها.

- أصدرت بيلي "Ocean Eyes" كأول أغنية لها على ساوند كلاود في عام 2016.

-أصدرت أول فيديو موسيقي لها في 24 مارس 2016، إلى جانب فيديو آخر، بأداء رقصة للأغنية في 22 نوفمبر 2016.

- أعيد إصدار "Ocean Eyes" في جميع أنحاء العالم من خلال Darkroom وإنترسكوب ريكوردز في 18 نوفمبر 2016، وتلقت مراجعات نقدية إيجابية بشكل عام.

- في 14 يناير 2017، أطلقت بيلي أسوانة مطولة تشمل أربعة ريمكسات لـ "Ocean Eyes".

- بعد ظهور عدة مقاطع لبيلي إيليش عبر الإنترنت يظهر عليها أشكال متلازمة توريت، وهو عبارة عن مرض عصبي ينشأ منذ الطفولة المبكرة، فهى متلازمها يصطحبها متلازمات صوتية متكررة، بالإضافة لحركات الوجه الغريبة.

وأكدت عبر حسابها على إنستجرام أن المرض لا يشكل عليها أي عواقب في حياتها وأنه جزء من حياتها.