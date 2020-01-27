بسبب قُبلة.. طفل بريطاني سيعاني من "فيروس هربس" مدى الحياة

حذرت أم بريطانية، تدعى لورا ربيدفيرن، وتبلغ من العمر 31 عامًا، الأمهات من خطر فيروس "هربس"، بعدما جرى تقبيل طفلها، صاحب الـ4 أعوام، من طرف أحد الأشخاص، ما جعله يقضي 4 أيام في المستشفى، بعد التهاب أذنه ونزفت وكبر حجمها، مما جعله يعاني ألما شديدًا.

وفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، نشرت الأم صورة لأذن ابنها المتعفنة على حسابها في فيسبوك، محذرة أي شخص يرغب في الاقتراب من مولود جديد بضرورة غسل يديه وعدم تقبيل الرضيع "في حال كان يعاني من تقرحات البرد".

وأخبر الأطباء الأم أن ابنها أصيب بفيروس "هربس"، الذي يشير إلى تلك القرح المؤلمة والكيسية التي تظهر في مناطق مختلفة من الجسم.

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وينتقل هذا الفيروس غالبا بالاتصال المباشر مثل التقبيل، من طرف شخص يعاني بتقرحات البرد على شفاهه.

وذكرت ريدفيرن أن الأطباء أخبروها أن رضيعها سيظل مصابا بهذا الفيروس "طيلة حياته".

وتابعت "نشرت صورة أذن ابني فقط لتحذير الآباء من خطورة هربس ومضاعفاته".

ويقول العلماء إن من مضاعفات الهربس التسبب في العمى وتلوث الأسطح الجلدية الأخرى، مثل الأصابع والوجه والصدر، كما أنه قد يؤدي إلى التهاب الدماغ والتهاب السحايا.