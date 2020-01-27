المغنية الأمريكية بيلي إيليش تحصد أبرز جوائز جرامي الموسيقية

فازت المغنية الأمريكية بيلي إيليش، خلال حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية، على نصيب الأسد، بكل الجوائز الأربعة الكبرى وهي أفضل ألبوم وأغنية وتسجيل خلال العام، بالإضافة لكونها أفضل فنانة صاعدة.

فازت إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها "شخص سيء" (bad guy)، كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن نفس الأغنية، بحسب وكالة "رويترز".

وحصلت إيليش، أيضا على جائزة ألبوم العام عن ألبومها "عندما ننام جميعا أين نذهب"، وبدأ حفل توزيع جوائز جرامي بإهداء الحفل لنجم كرة السلة كوبي برايانت الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس أنجليس.