بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. 10 نصائح لتجنب الاختناق بغاز السخان

داخل حمام شقتهما في شارع السويس بمدينة القنطرة غرب، لفظ عروسان أنفاسهما الأخيرة أثناء الاستحمام، عقب 3 ساعات من دخولهما "منزل الزوجية"، وسط حزن وذهول أسرتهما وأصدقائهما.
التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية والقضائية، أثبتت عدم وجود إصابات ظاهرية، أو اقتحام الشقة، ما يرجح وفاتهما اختناقا أثناء الاستحمام.
وتكثر حالات الاختناق خلال الاستحمام، ويحدث أغلبها بسبب تسرب الغاز، وهناك بعض النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها، لتجنب الاختناق بالغاز، وهي كالتالي حسب موقع arrivea live.
- الاستعانة بمتخصص عند تركيب الأجهزة التي تعتمد على الغاز.
- صيانة صمامات الأمان كل 6 أشهر على الأقل.
- التأكد من سلامة صمام الأمان المتمثل في "الثرموستات" ولمبة البيان، ومؤشر الحرارة.
- فصل التيار الكهربائي عند انقطاع المياه.
- التأكد من عدم وجود رائحة غاز قبل استخدام أي مفتاح كهرباء في المنزل.
- توفير مكان للتهوية قرب الجهاز الذي يعتمد على الغاز.
- عند الشعور بتسرب غاز يجب تهوية المكان جيدا وغلق مصدر الغاز وعدم تدخين السجائر.
- تجنب تعرض الأنابيب أو مصدر سريان الغاز إلى ارتفاع درجات الحرارة.
- استخدام رغوة الصابون للتأكد من عدم تسرب غاز.
- التأكد من عدم انسداد منافذ الغاز.
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