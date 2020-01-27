بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. 10 نصائح لتجنب الاختناق بغاز السخان

داخل حمام شقتهما في شارع السويس بمدينة القنطرة غرب، لفظ عروسان أنفاسهما الأخيرة أثناء الاستحمام، عقب 3 ساعات من دخولهما "منزل الزوجية"، وسط حزن وذهول أسرتهما وأصدقائهما.

التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية والقضائية، أثبتت عدم وجود إصابات ظاهرية، أو اقتحام الشقة، ما يرجح وفاتهما اختناقا أثناء الاستحمام.

وتكثر حالات الاختناق خلال الاستحمام، ويحدث أغلبها بسبب تسرب الغاز، وهناك بعض النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها، لتجنب الاختناق بالغاز، وهي كالتالي حسب موقع arrivea live.