الأحجار الصلبة أفضل من الرخام لمطبخك.. وهذا النصائح قبل الشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات-

أوردت مجلة "المنزل الجميل" الألمانية أن الأحجار الصلبة مثل الجرانيت والكوارتزيت تعد أفضل من الرخام لأسطح العمل في المطبخ.

وعللت المجلة ذلك بأن الأحجار الصلبة تمتاز بمقاومة أكبر ضد الأحماض والبقع، ومن ثم لا تلحق بها أضرار بفعل الخل أو الزيت أو عصير الليمون.

ويقدم لكم الخليج 365، مجموعة من النصائح الهامة لمساعدتكم عند شراء أرضيات منازلكم، وفقًا لمهندس الديكور محمد الضبع:

- يفضل الذهاب إلى فروع أو معارض بيع أرضيات المنزل، الموثوق بها.

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- قبل الشراء تأكد من تفاصيل الأرضيات وأنواعها، حتى لاتتعرض للخداع.

- ينصح بشراء الأرضيات فرز" أول"، فهي معروفة بجودتها الممتازة، وتجنب الفرز "الثاني أو الثالث " بسبب احتوائها على الكثير من العيوب.

- اختار أرضيات " جرانيت"، وتجنب النوع " المط"، حتى لا تقع عند السير عليها.

- لا يفضل شراء أرضيات " الرخام" للمطابخ، فبمجرد تعرضه لقطرات المياه يفقد قيمته.