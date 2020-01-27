تعرف على أسباب فقدان لون الشعر في سن مبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - قد يعاني بعض الأشخاص من تحول لون شعرهم للون الرمادي أو الأبيض في سن مبكرة، مما يدفعهم للبحث عن حلول لهذه المشكلة ابتداء من استخدام صبغات الشعر، وانتهاء بالعلاج بخلطات الأعشاب، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

أظهرت دراسة جديدة كشفت عنها صحيفة تايمز أوف إنديا، بأن الشيب قد يحدث في سن مبكرة من جراء النقص الحاد في بعض الفيتامينات أهمها، فيتامينات D و B6، إضافة إلى بعض العوامل الوراثية.

ويقول العلماء بأن الشعر الأبيض لا يرتبط بالضرورة بتقدم السن، إذ قد ينتشر الشعر الأبيض عند بعض الأشخاص في العشرينيات من عمرهم.

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وبحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، فإن الشعر يحتوي على أعداد كبيرة من بصيلات الشعر التي تنتج أصبغة تعرف باسم الميلانين، والتي تتراجع الخلايا المنتجة لها مع التقدم بالعمر، وبالتالي ظهور الشيب بشكل واضح في الشعر.

كما يؤثر العامل الوراثي والعرقي على ابيضاض الشعر المبكر، إذ أن ذوي البشرة البيضاء أكثر عرضة للشيب من ذوي البشرة السمراء.

وبحسب دراسة أخرى أجرتها جامعة هارفرد مؤخراً، فإن الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان لون الشعر، إذ يتسبب في اضطراب في إنتاج المواد المضادة للأكسدة في الجسم، مما يلحق الضرر بخلايا الجسم ومن ضمنها الخلايا المنتجة لمادة الميلانين.