زينة: "عز قالي يا رب ترجعي من غير ولادك.. فضلتيهم عليا"

كشفت الفنانة زينة رد فعل طليقها أحمد عز، عندما علم بإنجابها توأم منه، قائلةً إنه قال لها "مبروك"، بفتور، وطلب منها إجراء تحليل DNA.

وأضافت "زينة"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "Mbc مصر": "الكلمة دي مهينة أوي، وقتها كنت في أمريكا، والدكتور أخد التليفون واتكلم معاه، قالي متخلنيش أتكلم معاه تاني، قلتله أومال أنا أعمل إيه!".

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وأشارت إلى أنه أخبرها بإجرائه تحليل DNA بمفرده، وطلب منها إرسال التحاليل الخاصة بها وطفليها، لكنها أجرت التحليل ورفضت إعطائه إياها.

وحول السبب الذي دفعها لإنهاء العلاقة بينهما، قالت زينة: "باخد منومات ومسكنات، صحيت ونمت على ولادي تعبانين، كانت أصعب لحظة في حياتي، ربنا أداني وجع واختبار كبير لأنهم مولودين قبل معادهم بأمراض كتير".

وأردفت أن النظام في الولايات المتحدة يشترط الحصول على إقرار من الأم حتى يحصل الأطفال على أي مواد طبية مثل الفيتامينات: "مكنش عندي الثقافة دي، مرة كنا عاوزين دم لولد من الولاد، وقلتله مش راضيين ياخدوا دم عشان لازم يعدي بعد الولادة 6 أشهر، وقلتله همضي لك على أي حاجة، كان نفسي يبقى موجود، قالي مش هم دول اللي فضلتيهم عليّ، يا رب ترجعي وإيدك فاضية، والموضوع خلص وانتهى عند الكلمة دي تماما".