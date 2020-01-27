للوقاية من كورونا.. أكلات للحماية من الإنفلونزا

يعتبر فيروس كورونا غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة مثل الإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وإليك أطعمة للحماية من الإنفلونزا، بعد انتشار فيروس كورونا، وفقًا لموقع "مايو كلينيك".

الجزر والأطعمة الغنية بفيتامين أ

يعتبر فيتامين أ من أهم الفيتامينات لتعزيز الجهاز المناعي، وبالتالي الشفاء من نزلات البرد سريعاً، ولذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين أثناء الإصابة بنزلة البرد.

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الأسماك الزيتية

تساهم الأسماك في علاج نزلات البرد، مثل سمك السلمون والتونة، لاحتواءها على أحماض أوميجا 3 الدهنية، فتساعد هذه الأحماض في تقليل الالتهابات بالجسم، وبالتالي تدعيم جهاز المناعة للقيام بوظائفه بشكل صحيح.

الثوم

يعتبر الثوم مضاد للجراثيم والفيروسات والفطريات، كما لأنه يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة التي تحارب العدوى.

طاجن اللحمة بالبصل المتبل

يعتبر طاجن اللحمة بالبصل المتبل بالبهارات والقرفة والجنزبيل، من الأطعمة التي تساعد في طرد المرض من الجسم والقضاء عليه نهائيا.