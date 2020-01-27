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كسكسي بالسي فود

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يعتبر طبق الكسكسي بالسي فود، من الأطباق الشهية التي لا غنى عنها، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف الشربيني.

مقادير كسكسي بالسي فود

جمبري مقشر

سمك فيليه

كابوريا

سبيط

بلح البحر

فلفل ألوان

زيت

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

فلفل حار

عصير ليمون

صلصة طماطم

مرقة

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بقدونس مفروم

كسكسي

كوسة

باذنجان رومي أسود

جزر

قرع عسل

بصل

طريقة تحضير كسكسي بالسي فود

يشوح البصل في الزيت على النار ثم يضاف الثوم المفروم وقطع الجزر ومكعب مرقة والكوسة والفلفل الرومي وقرع العسل

تضاف صلصة الطماطم والملح والفلفل والماء والكمون

يضاف الفلفل الحار والباذنجان ويفرم البقدونس ويضاف

يقلب الكسكسي في الزيت على النار ثم يضاف الملح والماء اللازم لتسوية الكسكسي ويترك لينضج

يشوح بلح البحر في الثوم في الزيت على النار

يضاف السبيط والكابوريا والسمك والجمبري والفلفل الرومي

يمكن إضافة عصير ليمون والملح والفلفل الأسود

يقدم الكسكسي مع خليط الخضار وخليط السي فود

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