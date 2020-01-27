يعتبر طبق الكسكسي بالسي فود، من الأطباق الشهية التي لا غنى عنها، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف الشربيني. مقادير كسكسي بالسي فود جمبري مقشر سمك فيليه كابوريا سبيط بلح البحر فلفل ألوان زيت ملح فلفل أسود كمون ناعم فلفل حار عصير ليمون صلصة طماطم مرقة Advertisements بقدونس مفروم كسكسي كوسة باذنجان رومي أسود جزر قرع عسل بصل طريقة تحضير كسكسي بالسي فود يشوح البصل في الزيت على النار ثم يضاف الثوم المفروم وقطع الجزر ومكعب مرقة والكوسة والفلفل الرومي وقرع العسل تضاف صلصة الطماطم والملح والفلفل والماء والكمون يضاف الفلفل الحار والباذنجان ويفرم البقدونس ويضاف يقلب الكسكسي في الزيت على النار ثم يضاف الملح والماء اللازم لتسوية الكسكسي ويترك لينضج يشوح بلح البحر في الثوم في الزيت على النار يضاف السبيط والكابوريا والسمك والجمبري والفلفل الرومي يمكن إضافة عصير ليمون والملح والفلفل الأسود يقدم الكسكسي مع خليط الخضار وخليط السي فود

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