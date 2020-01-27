زينة عن تدهور علاقتها بأحمد عز: "محدش من اللي حواليه بيحبه.. وبستثمر في أولادي"

تحدثت الفنانة زينة عن المشاق التي تعرضت لها بسبب فحوص DNA، بسبب الخلاف مع طليقها أحمد عز، حول طفليهما.

وقالت "زينة"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "Mbc مصر": "كنت بروح أعمل التحليل 3 مرات من 9 الصبح لـ 3 العصر، وهو ميجيش".

وأكدت زينة أنها لم تكن تتمنى أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، "ولا أنا أو هو يستاهل كده ولا ولادي ولا إحنا بتوع الكلام ده، هو وأنا في حالنا، حياتنا مش بتاعة الخروج والسهر وملتزمين في حياتنا، ميولنا مشابهة لبعض، لكن مفيش حد حواليه بيحبه".

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وعن القضية الخاصة بمصاريف توأميها من طليقها أحمد عز، قالت إنها انتهت، مؤكدةً أنها أخدت حقيها، "في قانون محترم جدًا".

وأردفت: "دخلت كلية حقوق ودلوقتي أنا في سنة تالتة، من كتر ما أنا بقيت حابة أساعد الناس ومن كتر اللي شفته".

وحول مصاريف المدرسة، قالت زينة: "المدرسة بريطانية وعاوز أستثمر في ولادي، بدفع بالإسترليني، مش معايا فلوس فأبوهم يدفعها".

وحول طلب أحمد عز، الخروج بصحبة أبنائه، سخرت زينة قائلة: "لو هيخرجهم هيوديهم فين؟، مش مهتمة بالحاجات دي، في حاجات تانية مطلبتهاش زي أجر الحضانة، لكن اللي بقدر أدفعه بدفعه ومعيشة ولادي في مستوى كويس جدًا".